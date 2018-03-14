Бьютихакер недели: Наталья Шик о том, как правильно очищать кисти для макияжа

Топ-визажист России и основатель косметического бренда Shik beauty Наталья Шик (@shikstudio) рассказала, какими средствами очищает кисти для макияжа, и поделилась личными бьютихаками.

В одном из материалов я уже рассказывала вам о своих любимых кистях для макияжа. Но важно понимать, что срок службы любой кисти и ваша безопасность зависят от ее правильного очищения.

Мойте кисти аккуратно

Мыть кисти необходимо аккуратно, не допуская затекания воды в ферулу, то есть ворс должен смотреть вниз, а струя воды попадать исключительно на ворсинки.

Используйте специальные средства

Кисти моются не просто водой, а раствором с добавлением специальных средств. Это может быть шампунь или состав для очищения кистей. Мы в Shik Studio используем не совсем стандартные, но эффективные средства: мыло 6-в-1 G&H Protect от Amway и концентрированный очищающий шампунь Pro Classics Color от L’Oreal Professionnel. Они здорово убирают маслянистую пленку с кистей!

Для профессиональных визажистов важно мыть кисти каждую неделю. Некоторые мастера очищают кисти после каждого макияжа, но, отмечу, что это уменьшает их износостойкость и влияет на качество ворса. Если вы используете кисти только дома, можно ограничиться мытьем раз в месяц.

Будьте бережнее с кистями из ворса козы

Поделюсь своим личным бьютихаком. Кисти из ворса козы я мою шампунем для волос, а затем наношу на них кондиционер или маску. В результате ворс приобретает невероятную мягкость!

Сушите кисти в проветриваемом помещении

Кладите кисти под углом, чтобы жидкость не проникала в ферулу и ворс лежал как бы за пределами поверхности стола. Ускорить процесс сушки поможет проветривание помещения.

Экспресс-очищение

Идеальная экспресс-обработка для меня — это салфетки для очищения кистей SHIKBrush. Это быстро и безопасно, и салфетки можно всегда держать под рукой. Они сделаны из специального материала, который абсорбирует грязь, подходят для любого ворса и могут удалить даже плотные маслянистые текстуры с кисти. Если вы не профессиональный визажист, это особенно актуально в путешествиях.