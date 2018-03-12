Не пытайтесь повторить: бьюти-хаки, которые не работают

Бьюти-блогерам и гуру визажа спокойно не живется… Каждый день они придумывают советы, которые должны упростить нам жизнь и ускорить процесс создания красоты. Только вот некоторые лайфхаки мало того что странные, так еще и работают так себе. Предлагаем взглянуть на самые бесполезные из них, на которые точно не нужно тратить свое время.

Носок или губка для мытья посуды вместо спонжа для макияжа

Когда под рукой нет спонжа, кисти или бьюти-блендера, почему бы не воспользоваться обычным носком или губкой, которая была придумана для мытья посуды, советуют находчивые девушки, называющие себя бьюти-блогерами в YouTube и Instagram. Смелая идея, только вот на деле не сработает. С помощью носка (надеемся, что для видео использовали чистые) ровный тон нанести не получится — тональный крем скатывается и забивается в складки. Что касается губки для мытья посуды — это варварская идея. С какой стороны ни посмотри, поверхность этого кухонного аксессуара жесткая, поэтому кожу стереть, оставив раздражения, — как нечего делать. Так что, если нет под рукой спонжика или кисточки, лучше воспользуйтесь пальцами — так тон ляжет ровно, кожу не поцарапаете и носки не испортите.

Маркер вместо карандаша для глаз

В одном из интервью Тейлор Свифт призналась, что использует обычный маркер вместо карандаша для глаз, поэтому ее стрелки всегда такие яркие и не смазываются… Блогерам идея понравилась, они решили испробовать ее на себе, а заодно сподвигнуть на это других. Что же в результате? Да, стрелки, может, и правда получились яркими, только вот все маркеры на спирту и красителей с химическими веществами в них столько, что нежная кожа век серьезно страдает. Мало того что их использование может вызвать раздражение, так еще и способно спровоцировать появление конъюнктивита или ячменя. Прибавьте к этому то, что маркер сильно въедается в кожу и смыть его будет очень непросто, и получите «идеальное» средство, которое точно не стоит применять для макияжа.

Фломастер для контура губ Читайте предыдущий пункт — суть не меняется.

Тушь из печенья Oreo

В 2015 году популярный американский бьюти-блоггер Кэтрин Уорд совершила настоящий прорыв в макияже, который многие забыть не могут до сих пор. Она придумала рецепт собственной туши для ресниц, и состояло это средство… из печенья Oreo, праймера и теплой водички. Над вопросом «Зачем она это сделала?» многие ломают голову до сих пор. Одни говорят, что у девушки закончилась тушь и денег на новую не было, однако этот вариант можно сразу отмести, поскольку стоимость материалов явно не 100 рублей и сравнима с ценой более-менее хорошей туши. Вторые считают, что Кэтрин просто было скучно, вот она и решила таким экспериментом немного себя развлечь, а заодно и своих подписчиков. Так или иначе, повторять бьюти-хак не рекомендуем: времени на создание «туши» потратите немало, она не сравнится по эффекту и стойкости с полноценным косметическим продуктом, ну а самое главное: инфекцию занести, повредить роговицу глаза кусочком печенья — как нечего делать.

Какао-порошок вместо автозагара

На просторах Интернета можно найти такой вот интересный бьюти-хак: смешать масло или лосьон для тела с порошком какао, из которого делается ароматный напиток. Чтобы появился более-менее заметный результат, придется нанести самодельный автозагар в несколько слоев. «Ну и что?» — подумаете вы. В отличие от промышленных автозагаров, самодельный пойдет полосами вскоре после нанесения, к тому же он практически не держится на коже. То же самое будет с автозагаром из крепко заваренного кофе или черного чая. Даже пробовать не стоит — все уже было тысячу раз испытано до вас, и чуда не случится, уж поверьте.

Красная помада от темных кругов под глазами

Как бы ни старались блогеры убедить всех вокруг, что подобный бьюти-хак работает, — это не так. Щедро намазанная под глазами помада выглядит устрашающе. И даже плотный слой тонального крема не спасает ситуацию — синяки просто становятся розовыми, а не исчезают. Так что воспользоваться голубым или желтым консилером будет намного проще и результативнее.

Разбавь засохшую тушь газировкой

Один из бьюти-блогеров придумал разбавлять засохшую тушь газированной водой. Естественно, она размокнет, и вы даже сможете накрасить ресницы. Только вот на следующий день тушь снова засохнет, и реанимирующие действия придется повторять опять. Разбавите вновь — снова можно будет краситься, и так до тех пор, пока от краски в тюбике ничего не останется. Однако учтите, формула туши от такой газированной встряски изменится, поэтому ваши реснички будут выглядеть ужасно — слипшиеся, вполовину не прокрашенные; через несколько часов тушь осыплется, а от малейшего соприкосновения с водой макияж потечет. Проще уж купить новый косметический продукт и не заниматься ерундой.

Жидкость для снятия лака из уксуса и лимона

Если вдруг вам срочно нужно снять лак с ногтей, а специальной жидкости под рукой не оказалось, бьюти-блогеры советуют сделать собственную из уксуса и лимонного сока. Всего-то нужно смешать их в равных пропорциях и стереть лак. Вуаля… и ничего не произойдет! Вообще! Да, может, лак чуть-чуть посветлеет, но итоговая цель была другой, и довольствоваться малым мы не будем, особенно если добрая часть покрытия откололась и ногти выглядят так, будто вы трудились не покладая рук.

Кремовые и жидкие тени вместо помады

Мы все очень любим экспериментировать и придумывать то назначение вещам, для которого они совсем не предназначены. Так случилось с красной помадой и темными кругами, о которой нами рассказывалось выше, и с кремовыми тенями, которыми, если верить бьюти-блогерам, можно запросто заменить губную помаду. Правда ли? Абсолютно нет! Тени на губах не держатся, забиваются в трещинки и сильно сушат нежную кожу рта. Не верите — попробуйте сами и убедитесь в этом.

Мука вместо пудры

Мука, детская присыпка, тальк, крахмал — все это должно использоваться по своему прямому назначению, но никак не в качестве замены пудры для лица. К тону кожи эти продукты вообще не подойдут, поэтому лицо будет белое-белое, как у Марфушеньки в сказке «Морозко» или Беллы Свон из «Сумерек», но этой простительно — она ведь метила в подружки вампира. Прибавьте к такому образу красную помаду под глазами, свеклу вместо румян, маркер вместо карандаша для глаз и тени вместо блеска для губ — можно смело отправляться на улицы ночного города пугать людей своим безумным видом. Кроме того, консистенция пудры и вышеперечисленных ингредиентов сильно отличается, поэтому при намокании или влажности косметическое средство не скатывается, чего нельзя сказать о его натуральной замене. А самое главное, мука, детская присыпка, тальк и крахмал не сделают кожу матовой и не впитают излишки жира, поэтому смысла их использовать вообще нет.

Кукурузная мука вместо сухого шампуня

Сухой шампунь — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро «вымыть» голову, но времени на это нет. Только выбор действительно хорошего средства — дело непростое. Некачественный сухой шампунь мало того что не создаст эффект чистых волос, так еще и образует на них «перхоть». Зрелище не для слабонервных. А теперь представьте на месте даже самого плохого сухого шампуня кукурузную муку. Во-первых, вы не сможете правильно рассчитать ее количество, поэтому на ваших волосах будет просто куча муки, которая не будет впитывать в себя грязь и жир, следовательно, волосы чище не будут. Во-вторых, мука будет имитировать перхоть. В-третьих, волосы на ощупь будут неприятными. В общем, эксперимент не удался. Лучше ходить с грязной головой, чем с мукой в волосах.

Матовый лак из крахмала

Бьюти-хак гласит: добавьте в любой из своих лаков немного крахмала, тщательно перемешайте и покрасьте полученной смесью ногти. Результат должен вас поразить: ногти будут матовыми… или нет? Скорее второе, ведь ногти просто будут шершавыми, с непонятными вкраплениями, которые неравномерно будут распределены по пластине. Смотрится все вместе так, будто вы пожалели денег на хороший лак, разбавили старый ацетоном и, не жалея свои ноготки, щедро накрасили их. Плюс ко всему, такое покрытие будет очень недолговечным: уже к вечеру начнет откалываться, какой бы супертоп поверх не был наложен.