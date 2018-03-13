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Девушка со сверхдлинными ногами поразила Сеть
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Девушка со сверхдлинными ногами поразила Сеть 

Рамблер 13 марта 2018
Фитнес-модель из Норвегии влюбила в свои ноги пользователей соцсетей.
1/9  Знакомьтесь, это Ия Остергрен. Ее рост составляет 178 см, и одна только длина ног равна 108 см!
Фото:
2/9  Девушка с внешностью супермодели была высокой всегда, но в полный порядок свое тело привела совсем недавно.
Фото:
3/9  Недавно Ия опубликовала несколько фото из серии "до/после" своего преображения. Трудно поверить, но на снимке слева действительно та же самая девушка, но с худой и нескладной фигурой.
Фото:
4/9  Однажды Ия решила превратить свои недостатки в достоинства. Она много времени уделяла питанию и спорту. В итоге ее плечевой пояс и ягодицы приобрели рельеф, а талия осталась такой же тонкой и женственной.
Фото:
5/9  Так фигура Ии приобрела аппетитные формы.
Фото:
6/9  В 2013 году Ия вышла замуж за чемпиона Швеции по бодибилдингу Торбьерна Остергрена и родила от него двух детей.
Фото:
7/9  За своим питанием Ия тщательно следила и во время беременности. Поэтому прийти в форму после рождения ребенка не составило для нее никакого труда.
Фото:
8/9  Из забитой худосочной долговязой девчонки Ия превратилась в привлекательную фитнес-модель.
Фото:
9/9  Девушка говорит, что именно муж стал для нее главным мотиватором на пути к преображению. А Торбьерну завидуют не только мужчины. Примером Ии вдохновились и многие женщины. Своей историей она сподвигла не одну тысячу своих подписчиков начать борьбу за красоту своего тела.
Фото:
История длинноногой красавицы в нашей — фотогалерее.
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