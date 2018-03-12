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Ким Кардашьян призналась в любви Мадонне
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Ким Кардашьян призналась в любви Мадонне 

Sunmag 12 марта 2018
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Судя по всему, после выпуска собственной линии косметики MDNA Skin Мадонну всерьез заинтересовала индустрия красоты. Иначе как объяснить появление одной из самых влиятельных женщин в этой сфере — Ким Кардашьян — в Instagram певицы? На днях Мадонна и Ким здорово заинтриговали подписчиков, опубликовав сразу несколько весьма откровенных снимков, догадаться по которым несложно: скоро нас ждет что-то интересное, и это что-то явно подразумевает коллаборацию.
Но больше всего пользователи Сети оценили пост Ким, которая не поленилась и написала под совместным селфи с Мадонной целое эссе. Вот кто, оказывается, вдохновлял Кими все это время! «Вы, ребята, даже не понимаете мою любовь к этой женщине. Когда мне было восемь лет, мы наблюдали за съемками ее клипа на пляже в Малибу. В 1989 году она также работала рядом со мной, представила линию ювелирных изделий. Я ходила в школу и хвасталась, но никто не верил! Я всегда с восхищением смотрела на нее, а теперь получаю от нее лучшие советы по макияжу», — похвасталась Кардашьян и добавила, что именно Мадонна оказала самое большое влияние на ее становление.
Жаль, что поклонников певицы этот пассаж не вдохновил: они наперебой принялись сравнивать двух знаменитостей и возмущаться совместными снимками, на которых Ким «выглядит просто глупо». «Мадонна, Мадонна, зачем?! Ты такая трудяга, а этот человек не обладает и десятой долей твоего таланта», «Зачем тратить свое время на такую пустышку, как Ким?», «Ты стоишь всех в семействе Кардашьян», — оставляли гневные комментарии подписчики. Но все же Ким и Мадонну в одном кадре мы еще увидим: по одной из версий, они собираются запустить YouTube-канал с советами по макияжу и уходу за собой. Мы бы на такое посмотрели, а вы?
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