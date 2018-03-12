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Обручальные кольца начали вшивать в пальцы
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Обручальные кольца начали вшивать в пальцы 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Пирсинг-салон предложил своим клиентам прокалывать пальцы рук. Ролик, на котором демонстрируется процедура, разместили на странице Cultura Colectiva + в Facebook.
Авторы видео предлагают «носить новый тип колец иным способом». В частности, на кадрах один из клиентов салона прокалывает безымянный палец на месте обручального кольца.
Мнения пользователей в соцсети разделились. «О нет! Моя помолвка длилась всего один месяц…» — написали в комментариях. Другая женщина одобрила тренд: «А мне нравится. Каждому свое. Мне 50, и иногда мне кажется, что старики мыслят шире».
Отмечается, что период восстановления кожи пальцев после такого прокола занимает больше года.
В феврале сообщалось, что тату-зависимый мужчина покрыл черными татуировками все свое тело, включая глазные яблоки и полость рта. Эли Инк из Брайтона, Англия, забивал свое тело татуировками на протяжении 10 лет. Кроме того, он вставил тоннели в нос и под верхнюю губу.
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