О самом главном: как правильно наносить парфюм

Самый коварный секрет кроется в концентрации аромата — соотношении спирта и ароматических масел. Достаем двойные листочки и записываем — в современной парфюмерии выделяют четыре категории: духи (parfum), парфюмированная вода (eau de parfum), туалетная вода (eau de toilette) и одеколон (eau de cologne). Пора выучить их сходства и различия, как таблицу умножения, и узнать, что ожидать (а на что даже не рассчитывать) от любимого парфюма.

Духи — самый насыщенный и стойкий парфюмерный продукт. Их концентрация начинается от 24% и может доходить даже до 100%. Например, духи-абсолю от Clive Christian. Наносятся такие духи на тепловые точки, где чувствуется пульс: запястья, сгибы локтя, за ушами, зона декольте.

Лайфхак: если духи во флаконе со спреем, поднесите его очень близко к коже, не распыляя в воздухе, чтобы при нанесении на коже появилась капля. И никогда (даже под пытками) не растирайте — это разрушает структуру композиции, и часть компонентов может просто не проявиться.

Парфюмированная вода

Парфюмированная вода имеет меньшую концентрацию, зато больший объем. Что тоже неплохо. Такой формат пользуется огромным спросом, потому что обладает и ярко выраженным звучанием, и хорошей стойкостью, но при этом ненавязчив. Это особенно важно для нишевой или селективной парфюмерии –натуральные компоненты требуют высокой концентрации, чтобы раскрыться во всей своей красе. Наносить парфюмерную воду нужно на те же зоны, что и духи, но с расстояния 10-15 см.

Туалетная вода

Туалетная вода — самая популярная форма парфюмерии. Относительно высокая доля спирта позволяет даже самым легким эссенциям быть яркими и шлейфовыми. Туалетную воду можно без стеснения наносить на все тело, волосы и даже одежду. Классический способ — сделать перед собой облако аромата и впорхнуть в него, как в диснеевском мультфильме. На ткани всегда будет звучать только верхняя нота, а вот на коже аромат раскрывается с течением времени по-разному. В комбинации получаем очень интересный эффект.

Есть и минусы — сегодня туалетная вода стала заложницей своей популярности, и многие бренды, особенно массовые, предпочитают активно использовать этот формат из-за его простоты. Они создают композиции из искусственных компонентов с акцентом на верхние ноты. Это, конечно, сэкономит ваше время на муки выбора аромата в магазине, но не удивляйтесь, если позже вы в нем разочаруетесь из-за однообразного звучания.

Одеколон

Знаменитый одеколон среди брендов уровня люкс можно встретить нечасто. Но в последнее время все чаще стали появляться ароматы с приставкой cologne — как правило, это туалетные воды, но более цитрусовые и свежие по композиции. Наносится одеколон, как и туалетная вода, на все тело. Можно ни в чем себе не отказывать и добавлять его даже в ванну.

Кое-что еще Когда выбираешь парфюм, стоит задать себе каверзный вопрос: «Для кого я буду его носить?» Многие парфюмеры разделяют все композиции на две крупные группы: ароматы «защиты» и ароматы «атаки». Как вы уже догадались, одни доставят удовольствие вам самим, а другие — сразят наповал всех, кто вас окружает.

Атака

Среди ароматов «атаки» первое место занимают легендарные Escentric Molecules. Антиаромат Molecule 01 стал первым произведением, которое не слышат их обладатели, зато окружающие сворачивают головы им вслед. Затем появились Not a Perfume Juliette Has a Gun, L’Eau Serge Lutens и много других версий, которые мы не чувствуем на собственной коже, но взамен наслаждаемся взглядами всех вокруг.

К ароматам «атаки» также относят яркие композиции, созданные для того, чтобы соблазнить и очаровать любую жертву. Когда вы наносите ароматы «атаки», делайте ставку на область за ушами, затылок, декольте и даже сгибы коленей — именно здесь будет самый яркий шлейф.

Защита

Противоположность аромату «атаки» — аромат «защиты», его воздействие направлено именно на вас. Такие композиции окутывают вас и не позволяют окружающему миру вторгаться в личное пространство. За окном может быть мороз и идти снег, а на вас — Opus Kore от Vilhelm Parfumerie или Inflorescense Byredo, и вы испытываете те же эмоции, как если бы прогуливались по зеленеющему лугу с охапкой подсолнухов. Слишком романтично? Нет, так оно и работает — проверьте сами.

Лайфхак: чтобы правильного выбрать такой аромат, подумайте о том, что приятно именно вам, постарайтесь найти в аромате свои личные ассоциации и воспоминания. И тогда, что бы ни происходило, вам все будет ни по чем. Наносить надо ароматы «защиты» надо на запястья рук, зону декольте или одежду — будете наслаждаться ими максимально долго.

И напоследок

Даже если вы непреклонный консерватор, не стоит выбирать один аромат на все случаи жизни, как это было принято раньше. Лучше создать себе парфюмерный гардероб и менять аромат под настроение. Ну а если вы все же хотите иметь знаковый аромат, но при этом идти в ногу со временем, научитесь правильно смешивать композиции. Никакой магии — просто сочетание, которое нравится именно вам.