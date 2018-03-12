Макияж для полного лица: как убрать щеки без пластики

Считается, что полное лицо — признак лишних килограммов. Но это ошибка. Пухлые щечки бывают и у стройных девушек — все зависит от индивидуального строения лица. Получить точеные скулы можно, удалив комки Биша. Но гораздо проще сделать моделирующий макияж.

Первый этап: тонируем лицо

Первый шаг моделирующего макияжа — подготовка лица. Нужно выровнять тон кожи и замаскировать все дефекты. Обязательно нанесите праймер, продлевающий стойкость макияжа. А тональный крем выбирайте с эффектом лифтинга, особенно если контуры лица поплыли. Покрытие должно быть матовым, потому что блеск придает лицу лишнюю полноту и объем.

Темные круги под глазами и носогубные складки замаскируйте светлым корректором — так будете выглядеть свежее и моложе. Закрепите результат полупрозрачной пудрой.

Второй этап: маскируем щеки

Главный этап при макияже круглого лица — прорисовка скул. Бронзеры для этой цели не подходят: эффект натуральной тени создают темно-бежевые пудры и корректоры с серовато-лиловым оттенком. Важно, чтобы средство было матовым — только так получится скрыть щеки с помощью макияжа и приблизить лицо к идеальной овальной форме.

Чтобы узнать, куда наносить темный оттенок, поместите палец под скулой по направлению к уголкам губ. Вы почувствуете ямочку — именно эту точку нужно затемнить, чтобы сделать щеки более впалыми. Затем растушуйте цвет вдоль скулы, двигаясь к линии роста волос. Добавьте румяна натурального оттенка по диагонали — от середины щек к вискам. Затем нанесите хайлайтер на высшую точку скул, заходя на виски.

Если лицо квадратной формы, можно также затемнить боковую зону от мочек ушей до челюсти. Так нижняя часть лица станет мягче, а шея тоньше. Если же овал лица потерял былую четкость, затемните линию под подбородком и растушуйте вниз по шее.

Третий этап: подчеркиваем глаза и брови

Горизонтальные линии в макияже делают лицо шире. Выделяя глаза, старайтесь придать им «кошачью» форму: тени растушевывайте к вискам, тяните туда же хвостики стрелок и тщательно прокрашивайте ресницы у внешних уголков глаз. Оттенки теней должны быть натуральными и полуматовыми — яркие цвета, блеск, шиммер и перламутр добавляют лицу объема.

И не забудьте про форму бровей. С помощью фиксирующего геля поднимите волоски наверх и зачешите их к вискам — такой способ визуально уменьшает щеки.

Четвертый этап: увеличиваем губы

Сделайте губы пухлыми, тогда лицо будет казаться не таким широким. Сначала воспользуйтесь блесками-пламперами: благодаря легкому жжению, они вызывают приток крови и увеличивают губы. Затем нанесите глянцевую помаду натурального оттенка: светло-розовую, персиковую или бежевую. От темных и матовых помад лучше отказаться — с ними губы кажутся меньше, чем есть на самом деле.

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