Ещё
Анджелина Джоли потеряла титул обладательницы самых сексуальных губ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анджелина Джоли потеряла титул обладательницы самых сексуальных губ 

Sunmag 12 марта 2018
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Согласно новым эстетическим стандартам, женские губы должны быть абсолютно симметричными. К такому выводу пришли 560 пластических хирургов из 35 стран. «Эстетические тренды меняются также, как и мода», — объясняет пластический хирург Пол Хайдекрюгер из Мюнхена. — Ранее идеалом красоты считалась форма рта, когда нижняя губа была более пухлой, чем верхняя. Сейчас идеальные пропорции 1:1!»
Выбирая обладательницу самых сексуальных губ среди голливудских звезд, пластические хирурги единогласно отметили Скарлетт Йоханссон. Если вы хотите увидеть идеальную форму губ — то она выглядит именно так. Что касается Анджелины Джоли, лицо которой до недавнего времени считалось эталоном золотого сечения, то ее улыбка, увы, больше не соответствуют стандартам: верхняя губа актрисы заметно тоньше нижней. Что же, хирурги вынесли свой вердикт, осталось посмотреть, как к нему отнесутся клиентки пластических клиник.
Sunmag: последние новости
Гидрофильные масла: почему они лучше других средств для демакияжа 10 украшений из жемчуга, которые никогда не выйдут из моды Самые эффективные ночные маски для лица
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность24
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение