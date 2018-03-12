Анджелина Джоли потеряла титул обладательницы самых сексуальных губ

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Согласно новым эстетическим стандартам, женские губы должны быть абсолютно симметричными. К такому выводу пришли 560 пластических хирургов из 35 стран. «Эстетические тренды меняются также, как и мода», — объясняет пластический хирург Пол Хайдекрюгер из Мюнхена. — Ранее идеалом красоты считалась форма рта, когда нижняя губа была более пухлой, чем верхняя. Сейчас идеальные пропорции 1:1!»