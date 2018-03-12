Естественные и настоящие: сестры Михалковы показали фотографии без макияжа

Сестры Анна Надежда Михалковы много времени проводят вместе — родственницы всегда поддерживают друг друга и часто выкладывают совместные фотографии в Сеть.

Несколько дней назад в микроблоге Надежды появилось фото, на котором она позирует вместе с сестрой Анной. При этом обе актрисы совершенно не носят макияж в повседневной жизни. Сестры Михалковы не стесняются показывать свою естественную красоту, поэтому смело выкладывают снимки без косметики на радость поклонникам. Многие пользователи также отметили, что актрисы совершенно не меняли свою внешность различными уколами красоты и пластическими операциями, из-за чего выглядят молодо и свежо, а главное — естественно.

"Красивые, милые, настоящие! Счастья Вам и вашей дружной семье", «Классные сестренки!», «Такие красивые», «Обожаю Вас двоих», «Класс! Без надувных губ уткой, бровей широченных, накаченный скул и тонны мейка. Удивительно, обычные лица, но какие красивые», — писали поклонники в комментариях.

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Отметим, что в последнее время Анна Михалкова заметно постройнела — поклонники стали замечать, что Анна все чаще появляется на публике в облегающих нарядах