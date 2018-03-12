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10 лучших нюдовых помад весны, без которых вам не обойтись
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10 лучших нюдовых помад весны, без которых вам не обойтись 

SNCmedia.ru 12 марта 2018
Bourjois Rouge Edition Velvet
На случай, когда вам нужно все и сразу — и матовое покрытие, и яркий цвет, и 24-часовая стойкость. Ну и, конечно, если легкая невесомая текстура тоже входит в список ваших ожиданий.
MAC Liptensity Clouds in My Coffee
Повышенное содержание пигментов в помаде Liptensity c романтичным названием оттенка Clouds in My Coffee даст вам совершенный нюд, к которому у вас не будет никаких претензий. Даже футляр вполне претендует на звание эстетического удовольствия.
Clinique Pop Matte Lip Colour + Primer Blushing Pop  Для особо нежных созданий — помада с праймером в составе. Если вам всегда не нравились матовые помады из-за последствий в виде сухих губ — теперь вы знаете, с чего начать. Подсказка — с Clinique.
Стойкая помада MINA 304  Тоже неплохой список обещаний: атласное покрытие, яркие оттенки, никакого эффекта маски и пудровый микс в составе. И никаких парабенов.
Marimekko for Clinique Pop Splash Lip Gloss + Hydration
Этот нюд еще и содержит увлажняющий экстракт арбуза и множество полезных ингредиентов. Чтобы вы совсем не выпускали ее из рук, финский дизайнерский дом Marimekko разработал для этой лимитированной коллекции классный яркий дизайн.
Помада NARS Audacious ANITA
В этой помаде прекрасен и оттенок, и покрытие, и стойкость, которая добавит вам уверенности даже в самые стрессовые дни. Но самая главная вишенка на торте — матово-черный металлический футляр с магнитным замком.
Romanovamakeup Sexy Lipstick Pen Praline
Новая помада-карандаш от Romanovamakeup — настощая находка. Можно и контур губ сделать, и нанести помаду. Бежево-коричневый оттенок с нотками серого подойдет почти любому типу внешности — даже самые претенциозные из вас останутся довольны.
Ciel Brillance
Помада Brillance имеет козырь в рукаве, из-за которого не влюбиться просто невозможно. Это сияющий пигмент Crystal Shine, который притягивает и отражает свет. Как вы знаете, много блесток не бывает, тем более, в нюдовой помаде.
Sergey Naumov Lipstick Matte
Бархатистая текстура, внушающий доверие состав с увлажняющими и ухаживающими маслами, идеальный нюдовый оттенок — какие еще нужны причины, чтобы выбрать эту помаду? Ах да, это российский косметический бренд, и если вы с ним не знакомы — скорее исправляйте эту оплошность.
Rouge Bunny Rouge Colour Burst Lipstick
Этот нюд удивит вас не только мягкостью и комфортом, но и витамином Е и, внимание, экстрактом хмеля в составе. Почему бы и нет? Говорят, разглаживает морщинки и защищает от сухости. На войне за идеальный макияж все средства хороши!
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