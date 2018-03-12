5 хороших сывороток для лица не дороже 1000 рублей

Сыворотка (или серум) — такой же мастхэв для косметички, как увлажняющий крем. Именно этот продукт обеспечивает коже глубокое увлажнение и уход, пока вы занимаетесь своими делами. Мы собрали очень бюджетные серумы, чья цена не сказалась на качестве.

Сыворотка для лица Dream Cream, «Черный жемчуг»

Сыворотка для лица в форме эмульсии увлажняет кожу и продолжает ухаживать за ней в течение всего дня. Продукт также подходит для использования в качестве праймера под макияж, поскольку неплохо выравнивает тон.

Цена вопроса: 400 рублей

Восстанавливающая сыворотка для лица Absolut Anti-Age, Natura Siberica

Несмотря на скромную цену производители добавили в состав продукта не только гиалуроновую кислоту, но и экстракт черной икры. При регулярном использовании сыворотка подтягивает контур лица, выравнивает тон кожи и наполняет ее сиянием и энергией.

Цена вопроса: 600 рублей

Сыворотка-праймер с эффектом сияния Artic Holiday, Kiko Milano

Основа под макияж с функцией глубокого ухода поддерживает должный уровень увлажнения кожи и выравнивает тон. А благодаря светоотражающим частичкам в составе формулы продукт бонусом поможет создать на лице модное естественное сияние.

Цена вопроса: 750 рублей (с учетом акции на официальном сайте)

Коллагеновая сыворотка 3 Seconds Starter Collagen, Holika Holika

Стартер впитывается в кожу за три секунды и может заменить в косметичке сразу 3 продукта: тоник, сыворотку и базу под макияж. В составе сыворотки молекулы морского коллагена, которые быстро усваиваются и восполняют кожный баланс (важный момент в профилактике старения).

Цена вопроса: 950 рублей

Антивозрастная сыворотка для лица Revitalift Лазер X3, L'Oreal Paris

Антивозрастная сыворотка из серии Revitalift Лазер Х3 вполне закономерно содержит фрагментированную гиалуроновую кислоту, бесценный своей проникающей и увлажняющей способностями ингредиент. Кроме того, в составе серума присутствуют компоненты, способствующие сужению пор и поддержанию эластичности. Результат от применения вы заметите уже через месяц.

Цена вопроса: 950 рублей