Как устроить спа-салон на дому

1. САХАР Sobesednik.ru выяснил, с помощью каких продуктов можно устроить себе на дому спа-салон.

Сахар мелкого помола, смешанный с небольшим количеством масла — оливкового, например, или виноградной косточки, — превращается в скраб для тела буквально за минуту. После такой процедуры можно даже не наносить крем. 2. МОЛОТЫЙ КОФЕ

Запах кофе — вполне себе элемент спа, не зря его активно используют в ароматерапии и любят производители шампуней, гелей для душа и пр. Но молотый кофе вполне может стать основным ингредиентом скраба для тела, если предварительно заварить его, отжать и смешать, например, с жирными сливками или сметаной. 3. ОВСЯНКА

Отличный помощник молотому кофе в деле отшелушивания лишнего с тела! Достаточно просто смолоть ее и залить кипятком, чтобы набухла, и можно наносить на кожу массажными движениями. 4. МОЛОТЫЕ ОРЕХИ

Орехи содержат большое количество растительных масел и в молотом виде могут работать как пилинг и одновременно как смягчающее средство. Для массажа тела их можно смешать, например, с овсянкой или кофейной гущей. 5. МЕД

Жидкий мед можно использовать для самомассажа или как средство для обертывания. Просто нанесите его на кожу, а потом оберните ее пленкой. Для большего эффекта можно посидеть в нагретом помещении (идеально — баня), накрыться термоодеялом или просто полежать. Однако предварительно нужно убедиться в том, что у вас нет аллергии на мед и другие продукты пчеловодства! 6. ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

Пока лежите, наслаждаясь минутами покоя и маской для тела или лица, стоит подпитать и руки. Проще некуда: нагрейте масло примерно до 38–39 градусов, погрузите руки и либо подержите, либо наденьте хлопчатобумажные перчатки и оберните пленкой. 7. ФРЕШИ

Свежевыжатые соки — фруктовые, овощные или миксы — приятное детокс-дополнение к процедурам для тела. Можно совместить домашнюю спа-программу с разгрузочным днем. Нужно только иметь в виду, не противопоказаны ли какие-либо соки лично вам. 8. ПЕСОК

Обычный речной или морской песок, если таковой найдется дома, тоже может сыграть свою роль в спа-программе. Его можно нагреть до комфортной температуры, насыпать в широкую емкость и опустить в него стопы — это будет отличным релаксом и возможностью посреди еще холодного марта помечтать о грядущем отпуске.