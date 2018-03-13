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Премия iHeart: бьюти-образы звезд
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Премия iHeart: бьюти-образы звезд 

BeautyHack.ru 13 марта 2018
Фото: BeautyHack.ru
С каким макияжем пришла на мероприятие Пэрис Хилтон? Какие укладки были у Риты Оры и Хейли Болдуин? Делимся деталями!
В Калифорнии прошла церемония вручения ежегодной премии радио iHeart. По версии критиков, лучшей песней стала «Shape of You» Эда Ширана, лучшей певицей — Тейлор Свифт, а лучшей группой — Maroon 5.
На красной ковровой дорожке царило разнообразие бьюти-образов: прямые гладкие укладки контрастировали с плотными локонами, а подчеркнутые скулы отлично сочетались со smoky eyes и нюдовыми губами.
Источник фото: GettyImages, Metronews.com
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