Премия iHeart: бьюти-образы звезд

В Калифорнии прошла церемония вручения ежегодной премии радио iHeart. По версии критиков, лучшей песней стала «Shape of You» Эда Ширана , лучшей певицей — Тейлор Свифт, а лучшей группой — Maroon 5.

На красной ковровой дорожке царило разнообразие бьюти-образов: прямые гладкие укладки контрастировали с плотными локонами, а подчеркнутые скулы отлично сочетались со smoky eyes и нюдовыми губами.

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