Как и чем правильно ухаживать за волосами

Sobesednik.ru выяснил, что отличает хорошую расческу от плохой.

Расческа для волос — едва ли не самое простое приспособление в косметичке. Чего от нее ждать? Лишь бы расчесывала, не так ли? Нет, не так. Про размер

Чем длиннее ваши волосы, тем больше должен быть объем расчески — это касается прежде всего круглых. И наоборот: чем волосы короче, тем мельче расческа им требуется. Про форму

Форма расчески зависит от типа и длины волос, а также от задач, которые вы ставите. Для длинных, склонных к спутыванию лучше подходят те, что классической прямоугольной формы, а также овальные щетки. Если любите локоны, понадобится брашинг — без него качественную укладку сделать не получится. Про количество

От количества и густоты щетинок зависит, как расческа будет справляться с конкретными задачами. Например, для тонких волос хорошо, когда их довольно много — это придаст объем. Густые волосы требуют достаточно редких щетинок — в противном случае «пробиться» через волосы, особенно когда они спутались, будет непросто. Про материал

Большинство расчесок, которые попадутся вам в магазине, будут пластиковыми. Из него сделаны копеечные щетки, висящие в супермаркетах, из него же — мегапопулярная щетка Tangle Teezer, по которой сходят с ума все красавицы мира. В чем тогда разница?

Как минимум в мягкости зубчиков, которые могут травмировать кожу головы, а могут — мягко массировать. Покупая расческу, проведите ею по ладони: она не должна ничего царапать. Если щетинки металлические, концы должны быть пластиковыми или керамическими, пластик должен быть идеально гладким. Что касается ручки, то ее материал не столь важен, хотя удобнее всего резиновая или пробковая — хотя бы потому, что не скользит. Про гигиену

Все расчески нуждаются в мытье — без исключения. Вопрос в том, что некоторые мыть довольно проблематично, например деревянные с натуральной щетиной, а некоторые — элементарно трудно вычистить из-за разнонаправленных зубчиков (как, к примеру, расчески для начесов). Но не реже раза в 1–2 месяца «головомойка» нужна любой расческе, иначе она станет рассадником микроорганизмов.

Важно!

Деревянные расчески с натуральной щетиной хороши для тонких не­густых волос, которые электризуются. Можно ли расчесывать м­окрые волосы?

«Нельзя расчесывать волосы, пока они мокрые» — эта старая установка прочно закрепилась в наших представлениях об уходе за волосами. На самом деле все не так однозначно: стилисты как раз советуют расчесывать волосы, дав лишней воде впитаться в полотенце, но до полного высыхания — это более щадящий подход. Для расчесывания влажных волос стоит завести отдельную расческу, и тут отлично подойдет гребень.