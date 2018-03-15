«Джоли обидится»: по новым стандартам красоты у Скарлетт Йоханссон самые красивые губы

Ученые провели опрос пластических хирургов и выяснили, какие губы считаются сейчас самыми красивыми. На основании данных они выделили несколько знаменитых женщин, которые подходят под идеал.

Доктор Пауль Хайдекрюгер из Мюнхена опубликовал свои исследования, в которых опросил около 560 пластических хирургов из 35 стран мира. Специалисты в области красоты оценивали привлекательность разных форм губ. В итоге большинство сошлось на том, что сейчас самые красивые губы — это те, у которых соотношение верхней и нижней губы один к одному. Сам Пауль подчеркнул, что это не значит, что так будет всегда, потому что представления о красоте постоянно меняются. Собственно, он защитил свое исследование от пропаганды пластической хирургии. Для наглядности доктор посмотрел, у кого из знаменитостей верхняя губа по размеру равна нижней и выделил несколько актрис.

На первое место Пауль поставил Скарлетт Йоханссон , то есть ее губы можно считать идеалом. Актриса давно считается одной из самых сексуальных женщин планеты, но обычно внимание обращали на ее фигуру и формы. Теперь же, оказывается, она в топе и по форме губ. Правда, в сети не оценили губы женщины. «Джоли обидится» «Сейчас пойдут девы к хирургам лепить себе идеальные губы» «Губы как губы. Нет чтобы ученым заняться более важными делами» «А Моника Белуччи ? Там все 100% свое, губы шикарные» В рейтинге обладательниц самых сексуальных губ мира дышит в спину ей модель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли , у которой практически подходящие параметры.

Замыкает тройку самых сексуальных губ рот Эммы Уотсон , но ее верхняя губа чуть тоньше нижней. Интересно, что сказала бы она, узнав о таких оценках женщин, ведь девушка знаменита своими феминистскими высказываниями.

Впрочем, не только Скарлетт красавица. Недавно, увидев фотографии девочки, которую знаменитая мать несла на руках, пользователи сети умилились и даже сравнили ее с ангелом.