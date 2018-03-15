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«Джоли обидится»: по новым стандартам красоты у Скарлетт Йоханссон самые красивые губы
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«Джоли обидится»: по новым стандартам красоты у Скарлетт Йоханссон самые красивые губы 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Ученые провели опрос пластических хирургов и выяснили, какие губы считаются сейчас самыми красивыми. На основании данных они выделили несколько знаменитых женщин, которые подходят под идеал.
Доктор Пауль Хайдекрюгер из Мюнхена опубликовал свои исследования, в которых опросил около 560 пластических хирургов из 35 стран мира. Специалисты в области красоты оценивали привлекательность разных форм губ. В итоге большинство сошлось на том, что сейчас самые красивые губы — это те, у которых соотношение верхней и нижней губы один к одному. Сам Пауль подчеркнул, что это не значит, что так будет всегда, потому что представления о красоте постоянно меняются. Собственно, он защитил свое исследование от пропаганды пластической хирургии. Для наглядности доктор посмотрел, у кого из знаменитостей верхняя губа по размеру равна нижней и выделил несколько актрис.
На первое место Пауль поставил Скарлетт Йоханссон, то есть ее губы можно считать идеалом. Актриса давно считается одной из самых сексуальных женщин планеты, но обычно внимание обращали на ее фигуру и формы. Теперь же, оказывается, она в топе и по форме губ. Правда, в сети не оценили губы женщины. «Джоли обидится» «Сейчас пойдут девы к хирургам лепить себе идеальные губы» «Губы как губы. Нет чтобы ученым заняться более важными делами» «А Моника Белуччи? Там все 100% свое, губы шикарные» В рейтинге обладательниц самых сексуальных губ мира дышит в спину ей модель и актриса Рози Хантингтон-Уайтли, у которой практически подходящие параметры.
Замыкает тройку самых сексуальных губ рот Эммы Уотсон, но ее верхняя губа чуть тоньше нижней. Интересно, что сказала бы она, узнав о таких оценках женщин, ведь девушка знаменита своими феминистскими высказываниями.
Впрочем, не только Скарлетт красавица. Недавно, увидев фотографии девочки, которую знаменитая мать несла на руках, пользователи сети умилились и даже сравнили ее с ангелом.
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