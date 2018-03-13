Девушки Косино-Ухтомского посетили мастер-класс по макияжу

Девушки Косино-Ухтомского района получили прекрасный подарок к первому весеннему празднику от Молодежной палаты района. Все представительницы женского пола в возрасте от 18 до 36 лет были приглашены на мастер-класс консультанта по красоте Евгении Родионовой. Мероприятие прошло в ГБУ «СДЦ „Триумф“ в это воскресенье.

Консультант рассказала, как ухаживать за кожей лица после зимы, какими средствами можно привести в порядок губы и руки, а также предложила интересные идеи для макияжа.

Позже теория была показана на практике. На госте мастер-класса Евгения продемонстрировала, как можно быстро сделать весенний легкий макияж. Также каждая девушка затем попыталась создать собственный образ, исходя из полученных знаний.

Организованное мероприятие очень понравилось пришедшим на него посетительницам. Они попросили членов Молодежной палаты повторить такие встречи с консультантом по красоте.