Ещё
Девушки Косино-Ухтомского посетили мастер-класс по макияжу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушки Косино-Ухтомского посетили мастер-класс по макияжу 

Управа района Косино-Ухтомский 13 марта 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Девушки Косино-Ухтомского района получили прекрасный подарок к первому весеннему празднику от Молодежной палаты района. Все представительницы женского пола в возрасте от 18 до 36 лет были приглашены на мастер-класс консультанта по красоте Евгении Родионовой. Мероприятие прошло в ГБУ «СДЦ „Триумф“ в это воскресенье.
Консультант рассказала, как ухаживать за кожей лица после зимы, какими средствами можно привести в порядок губы и руки, а также предложила интересные идеи для макияжа.
Позже теория была показана на практике. На госте мастер-класса Евгения продемонстрировала, как можно быстро сделать весенний легкий макияж. Также каждая девушка затем попыталась создать собственный образ, исходя из полученных знаний.
Организованное мероприятие очень понравилось пришедшим на него посетительницам. Они попросили членов Молодежной палаты повторить такие встречи с консультантом по красоте.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Кожуховские кадеты прошлись в котильоне на осеннем балу Получателей социальных услуг районного филиала ТЦСО «Вешняки» обучают бисероплетению и вязанию спицами Психолог побеседовал с молодыми семьями Косино-Ухтомского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность24
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение