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Определена идеальная форма губ
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Определена идеальная форма губ 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Ведущий лондонский пластический хирург раскрыл секрет идеальной формы губ, сообщает Independent.
Джулиан Де Сильва считает, что губы американской певицы Тейлор Свифт приближены к совершенству. «У Тейлор великолепные пухлые губы и изгиб, которого пытаются добиться так много женщин», — добавил доктор.
Он объяснил, что губы начинают терять естественную пухлость после 28 лет из-за снижения содержания коллагена и гиалуроновой кислоты. По его словам, отказ от курения и снижение количества часов пребывания под солнечными лучами способствует замедлению этого процесса.
Согласно статистическому исследованию, проведенному журналом Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, форма рта считается идеальной, когда верхняя и нижняя губы абсолютно симметричны. Респондентов попросили выбрать самое лучшее на их взгляд соотношение размеров, и 60 процентов проголосовали за пропорцию 1:1.
В марте Джулиан Де Сильва определил, что Меган Маркл — самая привлекательная женщина в королевской семье. Он проанализировал строение лица 36-летней Маркл, герцогини Кембриджской, Зары Филлипс, принцессы Беатрис и принцессы Евгении согласно принципам «золотого сечения». Пропорции невесты принца Гарри получили 87,4 процента. Второе место заняла Кейт Миддлтон, набрав 86,8 процента. На третьем месте Зара Филлипс с 81,6 процента.
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