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Влюбленные пары отказываются от колец и прокалывают себе пальцы
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Влюбленные пары отказываются от колец и прокалывают себе пальцы 

Anews 13 марта 2018
Фото: Anews
Все чаще современные граждане отказываются от традиционных обручальных или помолвочных колец, и выбирают парный пирсинг пальцев. Оригинальный и болезненный способ выразить любовь друг к другу превратился в новый тренд, который выбирают зачастую молодые люди.
В сети Instagram все больше людей, собирающихся связать себя узами брака, публикуют снимки пирсинга на месте колец. Сам по себе этот вид пирсинга достаточно редкий и выглядит необычным, но при этом такой прокол является весьма болезненным. Несмотря на боль влюбленные готовы заменить таким украшением традиционные кольца. Некоторые предпочитают обычные гвоздики из благородных металлов, а кто-то покупает бриллианты. Можно встретить даже целые композиции из нескольких проколов, которые по виду напоминают кольцо под кожей. Единственная сложность заключается в выборе хорошего мастера, который качественно сделает свое дело. Дерматологи предупреждают, что пирсинг пальцев подвергает здоровье человека большой опасности из-за высокой вероятности подхватить инфекцию. Если же внутренняя часть такого вида пирсинга посажена слишком глубоко, то внешняя часть впоследствии может обрасти кожей, а если недостаточно глубоко — серьга сможет двигаться, доставляя неудобства.]]>
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