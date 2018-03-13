RevitaLash® Cosmetics расширяет перечень товаров, созданных в сотрудничестве с терапевтами

ВЕНТУРА (VENTURA), Калифорния, 13 марта 2018 г. /PRNewswire/ — Компания RevitaLash® Cosmetics, лидер в сфере средств для ухода за ресницами и бровями, представляет новейшее пополнение в своей популярной коллекции продуктов, созданных в сотрудничестве с терапевтами, — ухаживающее за ресницами средство для удаления макияжа с глаз на основе мицеллярной воды (Micellar Water Lash Wash Conditioning Eye Makeup Remover). Этот успокаивающий лосьон разработан специально для комплексного ухода и восстановления ресниц, бровей и век, а его безмасляная формула безопасна для наращенных ресниц.

Средство для удаления макияжа с глаз на основе мицеллярной воды одобрено офтальмологами и дерматологами, а его эффективность в удалении загрязнений, масел и остатков макияжа, благодаря технологии мицелл и успокаивающим компонентам — пантенолу, экстрактам алоэ и ромашки, — способным увлажнять и укреплять ресницы и брови, подтверждена независимым потребительским исследованием.

"RevitaLash Cosmetics продолжает поиск инновационных путей для ухода за ресницами и бровями при одновременной поддержке роста популярности методик ухода за глазами, — отметила Лори Якобус (Lori Jacobus), главный маркетинговый директор for RevitaLash Cosmetics. — Нашей целью как бренда, сотрудничающего с терапевтами, было и остаётся создание лучших продуктов для ухода за глазами и волосами; продуктов, решающих основные косметологические проблемы и приносящие обещанный результат — таких, как наши легендарные кондиционеры для ресниц и бровей".

В рамках независимого потребительского исследования 99% пользователей отметили повышенное ощущение комфорта в зоне глаз, по мнению 97% респондентов, продукт не оставляет на коже неприятного остатка, 95% заявили, что использование средства приносит чувство чистоты кожи в области вокруг глаз, а 93% опрошенных подтвердили, что продукт с лёгкостью удаляет водостойкий макияж.

"Средство для удаления макияжа на основе мицеллярной воды вносит завершающий штрих в наш ассортимент продуктов для ресниц и бровей, — поделился основатель и генеральный директор RevitaLash Cosmetics д-р Майкл Бриненхофф (Michael Brinkenhoff). — Наш бренд был и остаётся лучшим выбором для поддержания здоровья ресниц и бровей".

Стоимость средства RevitaLash Cosmetics Micellar Water Lash Wash составляет 36 долл. США. Приобрести продукт можно будет на портале RevitaLash.com, а также в салонах и spa-центрах 62 стран мира, начиная с 1 апреля.

О компании RevitaLash Cosmetics

RevitaLash Cosmetics — мировой лидер в разработке современных продуктов для ухода за ресницами, бровями и волосами. В коллекции созданной в 2006 году компании представлены такие титулованные продукты, как кондиционер для ресниц RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner и кондиционер для бровей RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner. Приобрести продукцию бренда можно в более чем 10 000 клиник, spa-салонов и специализированных розничных магазинов по всему земному шару. Поддерживая благотворительные инициативы по борьбе с раком груди, компания RevitaLash Cosmetics направляет часть поступлений от продаж на реализацию исследовательских и образовательных программ, оказывая помощь в преодолении этого опасного заболевания круглый год, а не только в октябре. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.revitalash.com. [Продукция RevitaLash Advanced не доступна в Калифорнии].

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/653485/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сара Штинн (Sarah Stinn), 212.986.7000, sstinn@behrmanpr.com