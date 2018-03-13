Компания SYNERGETIC представила уникальную разработку

Существует мнение, что бытовая химия не может быть экологичной. Компания SYNERGETIC разрушила этот миф. После 4 лет кропотливой работы над усовершенствованием состава, наконец, разработано то соотношение компонентов, при котором средства эффективно очищают, дезинфицируют поверхности и не вредят при этом здоровью человека!

Существует международная линейка pH, согласно которой бактерии живут и размножаются при 6-8 pH. Если уровень pH выше, то микроорганизмы погибают, а при превышении границы в 12,5 pH, средство может вызвать аллергию и высыпания на коже. Технологи SYNERGETIC пришли к выводу, что средства по уходу за домом могут эффективно дезинфицировать без хлора. Главная задача — разрушить благоприятную среду для жизни вредоносных бактерий. Технологи компании создали такую формулу, при которой средства обладают достаточным уровнем pH для борьбы с микробами, но при попадании на кожу не вызывают аллергических реакций.

По статистике лишь 4% хозяек изучают этикетку и состав бытовой химии перед тем, как положить их в корзину. Однако в погоне за чистотой нельзя забывать о собственном здоровье: химия, содержащаяся в моющих средствах, может спровоцировать аллергию, анемию или подавлять иммунитет.

В составе продукции SYNERGETIC отсутствуют токсичные ПАВы, хлор, фосфаты, фосфонаты и прочие агрессивные соединения, которые накапливаются в организме человека. Вместо них используются А-тензиды (АПАВ) — это анионный ПАВ, но растительного происхождения, который обладает хорошей биоразлагаемостью. «Не нужно бояться слова „анионный“, нужно бояться дешевых небиоразлагаемых ПАВ», — поясняет генеральный директор компании SYNERGETIC, Алексей Зюзин.

Аллергию и другие раздражения дыхательных путей чаще всего вызывают синтетические ароматизаторы. Их добавляет в бытовую химию большинство производителей. Технологи компании SYNERGETIC используют только естественные отдушки, которые добывают путем натурального синтеза аромата из растительного сырья. Поэтому аромат получается мягким, ненавязчивым и, что важно, гипоаллергенным.

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