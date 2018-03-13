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Период подарков продолжается: Chloé объявляет конкурс
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Период подарков продолжается: Chloé объявляет конкурс 

WDay.ru 13 марта 2018
Фото: WDay.ru
Французская марка разыгрывает фирменные аксессуары, билеты в кино и путешествие мечты.
2018 год запомнится в истории модного дома выходом нового флагманского аромата Chloé Nomade. И если его предшественник Eau de Parfum, выпущенный в 2008 году, подчеркивал естественность и чистоту романтических особ, то дерзкая новинка больше подойдет для любительниц нарушать границы.
Сам аромат построен на тонкой грани между цветочно-фруктовыми и шипровыми оттенками. Свое звучание он начинает с сочных оттенков сливы мирабель и цитрусовых, раскрывается нотами белой фрезии, персика и жасмина в сердце, а замыкают композицию терпкое послевкусие дубового мха, сандала и пачули.
Однако не только флагманский парфюм, но и другие ароматы участвуют в конкурсной гонке от Л’Этуаль и Chloé. Призы разыгрывают каждый час, каждый день и месяц. А путешествие мечты разыграют в самом конце акции — 22 марта. Чтобы стать участником гонки, нужно:
— купить любой аромат Chloé в сети магазинов Л’Этуаль; зарегистрироваться на сайте и загрузить на своей странице (в своем аккаунте) на фото или скан-копию чека (убедитесь, что максимально прочитываются все данные: номер чека, номер кассы, а также число и время покупки); указать в комментариях к данной публикации ссылку на свой аккаунт на сайте (ссылка должна начинаться с https://) и свой город.
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