Ученые назвали женщину с самыми сексуальными губами

Долгое время губы «а-ля Анджелина Джоли » считались самыми сексуальными, что вызвало небывалый спрос на процедуры по увеличению. Но долго державшаяся мода на очень крупные губы уступила место другому тренду.

Эксперты назвали звездную обладательницу самых чувственных губ, — и это не Джоли. МедикФорум выяснил, что главным критерием красоты губ теперь является гармоничность в пропорциях. Те женщины, у которых верхняя губа равна по размеру нижней, кажутся более сексуальными, об этом свидетельствуют данные анкетирования с участием 560 пластических хирургов из разных стран.

Если взять для примера звезду, то обладательницей самых сексуальных губ является, по мнению экспертов, Скарлетт Йоханссон . Верхняя и нижняя губа у голливудской блондинки имеют пропорции 1:1, удивительно равномерное соотношение.

Также многие пластические хирурги выделили форму губ известной манекенщицы Рози Хантингтон-Уайтли . Отметим, что скорректировать форму губ и добиться идеальной пропорции можно, не прибегая к косметологии и пластической хирургии, которые предлагают свои способы для этого.

Можно воспользоваться лишь косметикой: изначально закрасить границы губ тональным средством до их полно «исчезновения», а затем карандашом очертить нужный контур.