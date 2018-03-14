Ученые назвали женщину с самыми сексуальными губами 

Долгое время губы «а-ля Анджелина Джоли» считались самыми сексуальными, что вызвало небывалый спрос на процедуры по увеличению. Но долго державшаяся мода на очень крупные губы уступила место другому тренду.
Эксперты назвали звездную обладательницу самых чувственных губ, — и это не Джоли. МедикФорум выяснил, что главным критерием красоты губ теперь является гармоничность в пропорциях. Те женщины, у которых верхняя губа равна по размеру нижней, кажутся более сексуальными, об этом свидетельствуют данные анкетирования с участием 560 пластических хирургов из разных стран.
Если взять для примера звезду, то обладательницей самых сексуальных губ является, по мнению экспертов, Скарлетт Йоханссон. Верхняя и нижняя губа у голливудской блондинки имеют пропорции 1:1, удивительно равномерное соотношение.
Также многие пластические хирурги выделили форму губ известной манекенщицы Рози Хантингтон-Уайтли. Отметим, что скорректировать форму губ и добиться идеальной пропорции можно, не прибегая к косметологии и пластической хирургии, которые предлагают свои способы для этого.
Можно воспользоваться лишь косметикой: изначально закрасить границы губ тональным средством до их полно «исчезновения», а затем карандашом очертить нужный контур.