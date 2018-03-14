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Рыба длинноперый губан видит мир свой кожей
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Рыба длинноперый губан видит мир свой кожей 

Мир24 14 марта 2018
Фото: N+1
Ученые в ходе наблюдений установили интересную особенность семейства рыб — длинноперый губан (Lachnolaimus maximus). Оказалось, что эти обитатели океана обладают способностью менять окраску в зависимости от того, что они видят. Данная особенность обусловлена так называемым «кожным зрением». Об исследовании говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Comparative Physiology.
По словам специалистов, кожа рыбы оснащена светочувствительными рецепторами. Кроме того, в ней, как и на сетчатке глаз, имеются белки, регулирующие восприятие света.
Губан, в зависимости от окружающей среды, принимает бурую, белую или пятнистую окраску. У этой рыбы, как у хамелеонов и других животных, меняющих цвет кожи, данный процесс связан с изменением цвета гранул, расположенных внутри хроматофор организма.
Добавим, что длинноперый губан обычно обитает в водах Атлантического океана. Это достаточно красивая рыба, однако на первый взгляд может испугать. Они предпочитают жить внутри коралловых рифов и под скалами, скрываясь от любопытных взглядов аквалангистов и дайверов.
Ранее сообщалось, что ученые открыли новый вид рыбы фугу, которая получила название «узорчатая рыба-собака».
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