Ещё
Секс-блогерша поделилась оригинальным способом избавиться от прыщей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секс-блогерша поделилась оригинальным способом избавиться от прыщей 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Популярная в Нигерии секс-блогер Анджела Нвосу считает, что избавиться от прыщей женщинам может помочь сперма их мужей. Интервью с автором блога, который насчитывает более 50 тысяч подписчиков, публикует издание Metro.
В своем блоге Анджела Нвосу постоянно делится с читателями своими секретами успешной половой жизни. К примеру, недавно она советовала женщинам использовать перед сексом огурец для охлаждения влагалища.
Один из последних ее советов — использовать сперму для очищения лица от прыщей. По словам блогерши, после орального секса стоит собрать какое-то количество спермы своего партнера и намазать ей лицо. Личный опыт Нвосу говорит о том, что прыщи после такой процедуры быстро исчезают.
Как подтверждают специалисты, в сперме действительно содержится много полезных веществ. Так, протеолитические ферменты ускоряют процесс отшелушивания мертвой кожи, а мочевина, цинковые соединения и аминокислоты восстанавливают кожу.
В феврале сообщалось, что популярность набирает игрушка, имитирующая выдавливание прыщей. Внешне игрушка напоминает губку телесного цвета.
Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность24
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение