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«Стала Машей Малиновской»: Екатерина Колисниченко поражает трансформациями лица
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«Стала Машей Малиновской»: Екатерина Колисниченко поражает трансформациями лица 

Eva.ru 14 марта 2018
Фото: Eva.ru
Только интернет-пользователи обсуждали новый цвет волос экс-участницы телепроекта «Дом-2» Екатерины Колисниченко, как она дала им новый повод для разговоров. На этот раз их взгляд пал на губы девушки, которые, по их мнению, стали просто огромными.
Екатерина Колисниченко с каждым днем все больше и больше удивляет фолловеров своими метаморфозами. И, по всей видимости, её веселит критика, льющаяся в адрес её внешности. Она с удовольствием демонстрирует свои пухлые губы, невзирая на оскорбительные комментарии. Пользователи рунета признаются, что некогда милая девушка Катя становится похожей на надувную куклу. Они попросили её остановиться, ведь, по их словам, сейчас все, напротив, стараются стремиться к естественности.
Сначала Екатерина поменяла форму своего носа, затем, не удовлетворившись результатом, сделала повторную ринопластику, теперь увеличила губы, после чего уже, по предположению комментирующих, не сможет остановиться. Фолловеры поведали, что это серьезная зависимость, избавиться от которой крайне сложно, как и от любой другой. «Стала Машей Малиновской…» «Боже.. ну куда же еще?» «Обезьянка» «Остановитесь, Катя… на это уже невозможно смотреть» «Страшно взглянуть» «Вы думаете это нравится мужчинам?» «Надувная стала с головы до пят…»
Екатерина действительно пережила довольно много операций для того, чтобы улучшить свою внешность. Кроме того, Колисниченко прибегала к услугам хирурга и для того, чтобы удалить комки Биша. Она рассказала в своем микроблоге о последствиях избавления от злополучных жировых комочков.
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