Звезды до и после пластики: Алена Шишкова

Алене Шишковой всего 25 лет! Но она уже успела родить прекрасную дочку Алису (3) и внести некоторые коррективы в свою внешность! Что именно изменила в себе модель, мы узнали у эксперта!

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«Сравнивая фотографии Алены разных лет, с уверенностью можно сказать, что она многое в себе изменила. В частности, увеличила грудь (она стала явно больше) и сделала ринопластику (сразу видно, что форма ее носа сейчас совсем другая, чем в более молодом возрасте).

Также она точно корректировала объем и форму губ с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты. И не исключаю, что постоянно их подкалывает!

Еще у Алены со временем появились ярко выраженные скулы — вероятно, она сделала операцию по удалению комков Биша (локальных скоплений жировой ткани в области щек), а после добавила немного объема опять-таки с помощью филлеров. В остальном очевидных изменений нет. Видно, что она тщательно следит и ухаживает за кожей (скорее всего, регулярно посещает косметолога и делает необходимые легкие процедуры)».

Примерные цены:

Увеличение груди — от 250 000 р.

Ринопластика — от 250 000 р.

Удаление комков Биша — ок. 70 000 р.

Контурная пластика губ и скул филлерами — ок. 60 000 р.

Итого: от 630 000 р.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezdy-do-i-posle-plastiki-alena-shishkova/