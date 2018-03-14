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Звезды до и после пластики: Алена Шишкова
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Звезды до и после пластики: Алена Шишкова 

Peopletalk 14 марта 2018
Фото: Peopletalk
Алене Шишковой всего 25 лет! Но она уже успела родить прекрасную дочку Алису (3) и внести некоторые коррективы в свою внешность! Что именно изменила в себе модель, мы узнали у эксперта!
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«Сравнивая фотографии Алены разных лет, с уверенностью можно сказать, что она многое в себе изменила. В частности, увеличила грудь (она стала явно больше) и сделала ринопластику (сразу видно, что форма ее носа сейчас совсем другая, чем в более молодом возрасте).
Также она точно корректировала объем и форму губ с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты. И не исключаю, что постоянно их подкалывает!
Еще у Алены со временем появились ярко выраженные скулы — вероятно, она сделала операцию по удалению комков Биша (локальных скоплений жировой ткани в области щек), а после добавила немного объема опять-таки с помощью филлеров. В остальном очевидных изменений нет. Видно, что она тщательно следит и ухаживает за кожей (скорее всего, регулярно посещает косметолога и делает необходимые легкие процедуры)».
Примерные цены:
Увеличение груди — от 250 000 р.
Ринопластика — от 250 000 р.
Удаление комков Биша — ок. 70 000 р.
Контурная пластика губ и скул филлерами — ок. 60 000 р.
Итого: от 630 000 р.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezdy-do-i-posle-plastiki-alena-shishkova/
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