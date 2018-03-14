Выбор блогера: 11 объемных тушей для ресниц

Тушь с эффектом накладных ресниц, золотая тушь и другие находки автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой.

Тушь Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Faux Cils с эффектом накладных ресниц популярна уже очень давно — какой бы рейтинг тушей ни составлялся, она всегда будет в топе! А все потому, что она реально оправдывает свое название и преображает ресницы — дает им значительный объем, с которыми ресницы становятся кукольными. А еще к неоспоримым плюсам хочется отнести богатую палитру оттенков, среди которых есть очень красивые — фиолетовый и бордовый.

Еще одна моя любимая тушь для объема — Burberry Cat Lashes Mascara. Она попала в мой личный рейтинг лучших средств, буквально с самого ее запуска, пару лет назад. Покорила тем, что работает сразу по всем направлениям — объем, удлинение, разделение и подкручивание. Но если выбирать что-то одно основное, то это будет как раз объем. Также хвалю ее за существующие оттенки: кроме привычного черного, есть черно-коричневая и серо-оливковая, которые станут прекрасным подспорьем классическому черному цвету.

При активном макияже глаз, когда ресницы не должны потеряться на фоне ярких и насыщенных оттенков теней, я часто выбираю тушь Sephora Outrageous Curl Dramatic Volume And Curve Mascara, которая создает на глазах настоящую драму-драму! У нее необычная короткая щеточка с маленькими силиконовыми иголочками, которая позволяет наносить очень много туши с одного слоя.

Аналогичная тушь недавно вышла у Л’Этуаль selection — Femme Fatale. Про нее, собственно, я могу сказать все то же самое! Мегаобъем от самых корней — и ресницы в итоге видно из космоса. К тому же, эта тушь в два раза дешевле, что весьма приятно для кошелька. Жаль, что выпускается только в одном черном цвете — я бы не прочь купить ее еще в нескольких оттенках!

Если вы хотите добиться от объемной туши легкого объема с пушением, тщательного разделения ресничка к ресничке, подкручивания, черного цвета, который будет уместно смотреться в ежедневном макияже, то все это есть в Smashbox Full Exposure Mascara. К тому же, при желании ее можно наслаивать для более драматичного эффекта.

Новинка Benefit Baf Gal Bang! покорила блогеров всего мира буквально сразу! Ультрачерные ресницы и ощутимый объем всем на зависть. Cкорее всего, знакомые будут спрашивать «Что за тушь?», потому что ее нельзя не заметить. Но! К ней поначалу надо приноровиться, т.к. у туши гибкая щеточка и довольно жидкая формула, зато такой крутой эффект на глазах того стоит.

Тушь Guerlain Cils D`Enfer So Volume также способна подарить ресницам мегаобъем и ультрачерный цвет. На мой вкус, среди всех тушей линейки Cils D`Enfer данная модель — самая интересная и дельная. Но при нанесении нужны внимательность и усидчивость, т.к. ее следует тщательно распределять по ресницам — тогда результат поразит и влюбит в себя без остатка.

Запуска тушей Yves Saint Laurent Vinyl Couture Mascara лично я ждала очень долго — марка анонсировала их пару лет назад, а потом отложила выход на неопределенное время. И вот — тушь наконец-то в магазинах! Конечно, главный ее козырь в оттенках: розовая, зеленая, золотая, электрик, коричнево-бордовая и два черных варианта — с шиммером и без. На глазах она также показала себя с лучшей стороны — дает умеренный объем на каждый день, хорошо разделяет и делает ресницы пушистыми-пушистыми.

Конечно же, не могу тут не рассказать про еще одну знаменитую тушь — Clinique High Impact Mascara, которая имеет френдли-формулу, позволяющую создавать как дневной, так и вечерний макияж. При этом не нужно иметь суперспособностей для ее нанесения — она высыхает на ресницах не моментально, поэтому есть время их тщательно (или как вам нужно) прокрасить, разделить и расправить для лучшего результата.

Самая бюджетная тушь, которая меня удивляет снова и снова своим эффектом объема, — Vivienne Sabo Cabaret Premiere. Причем мои восторги не утихают уже несколько лет! Несмотря на свою небольшую стоимость, она с легкостью даст фору большинству люксовых тушей, ведь с ней получаешь все и сразу: объем, разделение, удлинение и подкручивание. Но вот высыхает в тюбике довольно быстро, поэтому покупать ее приходится чаще обычного.

Завершу подборку легендарной Chanel Le Volume de Mascara. Я помню, когда она появилась в продаже: бесплатные миниатюры были буквально в каждом журнале, поэтому оценить ее смогли почти все! И с тех пор она значится среди любимых тушей всех моих знакомых, кто увлечен косметикой. И это неудивительно! Она замечательно справляется с задачей создания объемных ресниц. А еще периодически выпускается в лимитированных интересных оттенках, которые я всегда жду.