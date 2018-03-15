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«Выглядит на 28»: поклонников Гузеевой удивил внешний вид ее дочери
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«Выглядит на 28»: поклонников Гузеевой удивил внешний вид ее дочери 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала фото дочери Ольги с подругой на вечеринке. Внешний вид, в частности, макияж юной девушки вызвал ряд вопросов у поклонников артистки.
Лариса Гузеева не раз говорила в интервью, что ее 17-летняя дочь Ольга Бухарова поразительно похожа на нее в юности. Девушке тоже присущи бунтарский дух и неординарность. Это подтвердил недавний снимок, которым поделилась Лариса с подписчиками Инстаграма. Фото было сделано на вечеринке Эвклида Кюрдзидиса, на нем Оля запечатлена вместе с дочкой подруги Гузеевой, актрисы Ии Нинидзе. И если Нино выглядит вполне естественно, то лицо дочки Ларисы украшает весьма оригинальный эпатирующий макияж. «Дочь отобрала у меня пальто необыкновенной красоты! А не жалко!» — подписала снимок Гузеева.
При этом мало кто обратил внимание на пальто. Лицо Ольги Бухаровой вызвало гораздо больше обсуждений. Многим макияж девушки показался слишком вызывающим, а некоторые даже предположили, что это следствие психологических проблем. «Что за жуткий макияж?» «Девочке явно не хватает внимания матери» «Зачем она так лицо свое обезобразила?!» «18 лет, а выглядит на все 28, нет свежести»
Однако нашлись и те, кому очень нравится необычная внешность Ольги. Многим она напомнила звезду Голливуда в юности. «Вылитая Натали Портман!» «Лариса, вы классные с мужем. А рождена ваша дочка в большой любви, поэтому такая красивая, нежная», «Хорошенькие! Такая яркая индивидуальность ваша доченька. Приятно посмотреть!» «Ваша доча — красотка, классный мейк в стиле кабуки!» У 58-летней Ларисы Гузеевой двое детей: 26-летний сын Георгий от брака с грузином Кахой Толордавой и дочка Ольга, рожденная от бизнесмена и ресторатора Игоря Бухарова.
Кстати, у Георгия уже своя семейная жизнь. Молодой человек давно живет с девушкой Анной, которую Лариса Гузеева считает еще одной своей дочкой.
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