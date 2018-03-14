10 украшений из жемчуга, которые никогда не выйдут из моды

В жемчуге есть что-то парадоксально вечное. Вероятно, все дело в его идеальной форме, такой же круглой, как и наша планета, которая также претендует на бессрочное существование. А может быть, всему виной его чистый и изящный матовый блеск, который уже много веков подряд отражается в блистающем радостью взгляде обладательниц жемчуга. Пожалуй, за еще одну версию сойдет легенда о божественном происхождении жемчуга из раковины Афродиты, которая, по сути, является наполовину правдой, ведь жемчуг попадает к нам в шкатулку с наполненного магией морского дна. Повторяя все это, мы ничуть не боимся перехвалить жемчуг, ведь все комплименты им давно заслужены — этот чудо-минерал не выходит из моды вот уже несколько веков, внушая нам уверенность в том, что украшения из жемчуга — это всегда дальновидная и верная инвестиция.

Золотое кольцо с жемчугом и бриллиантами

Жемчуг, причем не только в своих классических, но и авангардных формах, — это новые бриллианты, которые мы мечтаем получить в подарок на любой праздник.

Золотая подвеска с жемчугом и бриллиантами

Белый жемчуг в сочетании с бриллиантами творит визуальные спецэффекты: кожа начинает сиять свежестью, как будто вы только что вернулись с отдыха на пляжном курорте.

Золотая брошь с жемчугом и бриллиантами

Если вы еще не взялись коллекционировать броши, то начните прямо сейчас и не ограничивайтесь традиционной манерой крепления — пусть броши украсят ремни, пояса, головные уборы и вечерние клатчи.

Золотые серьги с жемчугом и бриллиантами

Смотришь на подиум и замечаешь, что каждая вторая прическа — это по-балетному собранные в пучок волосы. А к такой простой укладке просто необходимы роскошные украшения, необязательно крупные, но неподдельно шикарные.

Золотое колье с эмалью и жемчугом

Коко Шанель поместила жемчуг не только на страницы энциклопедий моды, но и в своды правил хорошего вкуса. С этим украшением вы гарантированно не ошибетесь — жемчуг прекрасен в своей величественной строгости.

Золотой браслет с жемчугом

Попробуйте примерить жемчужные украшения с одеждой в спортивном или неформальном стиле, и вы сразу же убедитесь, насколько этот материал отходчив и какой волшебный потенциал несет внутри.

Серебряная подвеска с жемчугом

Чтобы подчеркнуть совершенство крупной жемчужины, ювелиры добавляют в дизайн украшения толику контраста — асимметричность в композиции. И результат превосходит все похвалы, а жемчужина на этом фоне начинает словно светиться изнутри.

Серебряные серьги с ониксом и жемчугом

Почувствовать себя современной «девушкой с жемчужной сережкой», словно с картины, вы можете в присутствии вот таких изысканных аксессуаров: к жемчугу в пару присоединяется оникс и добавляет воздушному украшению свою сильную и властную энергетику.

Серебряное шейное украшение с жемчугом

Такая же вечная классика, как и бриллианты, жемчуг способен в момент превратить скромное изделие в маленькое произведение искусства. Сделайте так, чтобы эти его свойства «работали» на вас — в виде ваших любимых украшений.

Золотое кольцо с жемчугом и бриллиантами

Должны ли повседневные украшения обязательно быть дорогими, а вечерние — наоборот? Правил уже не существует, кроме одного: если вы преданны благородным металлам и драгоценным камням, то к чему смотреть, какое сейчас время суток?