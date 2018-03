5 легендарных парфюмеров, которые стоят за вашими любимыми духами

Мы предлагаем вам поближе познакомиться с легендарными «носами», которые создавали действительно культовые ароматы для разных брендов, но все время оставались за кадром.

Жак Герлен

Фотография: Getty Жак Герлен

Это имя для парфюмерии имеет энциклопедическое значение, потому как именно от семьи Герлен берет начало коммерческая индустрия ароматов. Его дед открыл маленький магазинчик духов на знаменитой улице Риволи в Париже еще в 1828 году, и уже тогда имел невероятный успех. Шутка ли, сам король Бельгии был клиентом Герленов.

Shalimar, Guerlain

Жак Герлен принял бразды правления в 1912-м, и сразу стало понятно — от этого гения можно ждать парфюмерной революции. Действительно. Сначала Жак создает L’Heure Bleue, потом легендарный Mitsouko, а затем и Shalimar, который произвел эффект разорвавшейся бомбы и, на минуточку, уже почти век не сдает позиций. На случай, если вам важны звездные имена: в разное время поклонницами этого аромата были Рита Хейворт, Джинна Лолобриджида, Джоан Колинз, Джейн Биркин, Орнела Мути и даже Кейт Мосс. А парфюмер всего-то добавил нужное количество ванили в уже созданный его дядей Эме Герленом Guerlain Jicky.

Шанталь Роос

Шанталь Роос с дочерью

Интересно, что один из самых сексуальных и соблазнительных ароматов современности Opium для модного дома Yves Saint Laurent сделала женщина. Скажем больше, Шанталь Роос была не просто создателем парфюмерной композиции, но и автором всей концепции кампании — от флакона до рекламного слогана «Для тех, кто в зависимости от YSL».

Opium, Yves Saint Laurent

За свою 40-летнюю карьеру парфюмера Шанталь создала еще немало шедевров: для YSL были еще Paris, Kouros и Jazz, для Issey Miyake — знаменитый L’Eau D’Issey, для Jean Paul Gaultier — Classique и Le Male. Кстати, сделав так много для «чужих» брендов, Шанталь решилась наконец запустить свою марку. Вместе с дочерью Александрой они придумали нишевый бренд парфюмерии Dear Rose, в котором постарались собрать всё лучшее, что предлагает сегодня индустрия ароматов.

Оливье Кресп

Оливье Кресп

В семье Оливье Креспа, который сделал несколько десятков коммерчески успешных парфюмов, парфюмерия была делом семейным. Все ароматы, созданные мастером действительно сложно вспомнить, но вот вам самые известные: Dior Dune, несколько версий культового Dior Poison, очень популярный в нулевых Light Blue от Dolce&Gabbana, вышедший сравнительно недавно и уже завоевавший армию поклонников Ange ou Demon от Givenchy, знаменитые Amour от Kenzo, Nina от Nina Ricci, Elle от Yves Saint Laurent. Но самым обсуждаемым творением Креспа всё же принято считать аромат Angel для Thierry Mugler, созданный им в 1992 году.

Angel, Thierry Mugler

Интересный факт об Оливье Креспе: сам он вообще не пользуется духами, объясняя это тем, что для работы ему нужен «чистый нос».

Калис Беккер

Калис Беккер

Помимо Шанталь Роос, лидерство в индустрии завоевала и Калис Беккер, которая создала невероятный аромат J'Adore для Дома Dior. Это, кстати, было ее первое сотрудничество с маркой. Своей терпкой сладостью аромат обязан стряпне бабушке Калис: детское воспоминание парфюмера об ароматнейшем домашнем сливовом ликере с лимонной цедрой и ванилью легло в основу одного из самых коммерчески успешных ароматов прошлого века.

J'Adore, Dior

К слову, на волне успеха парфюма Dior Беккер создала A Taste of Heaven Back to Black Aphrodisiac, Love и Pure Oud для Kilian, Secret Obsession для Calvin Klein и парные ароматы Beyond Paradise для Estee Lauder.

Софи Лаббе

Фотография: Getty Софи Лаббе (справа)

Софи Лаббе считается одним из самых узнаваемых парфюмеров в индустрии: ее почерк специалисты и поклонники марки без особого труда угадывают в «пудровых» нотах. Чтобы вам было понятнее, ароматы, которые создает Лаббе — как раз те, что часто описывают в пресс-релизах, как «сексуальные, обволакивающие и загадочные».

Organza, Givenchy

Довольно продолжительное время Софи была «главным носом» у бренда Givenchy, для которого создала бесчисленное количество ароматов. В числе последних: знаменитые Organza, Organza First Light в 2004, Very Irresistible for Women и его летняя версия Very Irresistible Soleil d'Ete. Также парфюмер придумала Premier Jour для Nina Ricci, Promesse для Cacharel и еще Jasmin Noir для Bvlgari.

За свои труды Софи даже удостоилась престижной парфюмерной награды Francois Coty (инсайдеры между собой называют ее парфюмерным «Оскаром»).