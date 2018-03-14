«Как бабуля»: подписчики Саши Артемовой посчитали, что кудри ей не к лицу

Александра Артемова опубликовала в своем микроблоге снимок очередной фотосессии. Девушка предстала в непривычном поклонникам образе. Обычно Артёмова отдает предпочтение выпрямленным волосам или же лёгким волнам, но в этот раз решила разбавить однообразие кудрями.

Поклонники Саши Артемовой посчитали, что образ, представленный на фото, не идет молодой девушке. Новое амплуа, по их мнению, сделало её значительно старше. Кроме того, пользователи сети вновь отметили яркую помаду, которая еще более состарила 23-летнюю Сашу. Фанаты попросили всё же прислушаться к их мнению, перестав так ярко краситься. «Неприятный образ» «Стиль добавил вам лет…» «Как бабуля» «Прическа состарила, такие кудряшки не идут вообще» «Кудри на лицо… что может быть хуже» «Хотя бы от лица закрутили бы!» «Мне не нравится, очки тоже сюда не идут. Помада вообще молчу..»

Фолловеры поведали, что Артёмова со временем становится всё вульгарнее, несмотря на такой возраст. Они связали это с её участием в телепроекте «Дом-2». По мнению интернет-пользователей, такая тенденция касается всех экс-участников телестройки. К примеру, Елена Бушина возмущает своим вызывающим внешним видом, Екатерина Колисниченко пугает трасформациями лица, а Дарья Пынзарь надевает откровенные купальники, отдыхая с сыновьями.

Безусловно, у бывших участников скандального шоу много ненавистников, которые с радостью находят повод, чтобы позлорадствовать, и, как бы ни выглядела Александра Артемова на фотографиях, в сети все же найдутся те, кто отыщет негативный повод для обсуждения. Напомним, что обитатели Инстаграма уже критиковали Сашу за её вычурный «боевой раскрас».