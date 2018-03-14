Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Пенка для очищения нарощенных ресниц, увлажняющий спрей для блеска волос, лосьон, обогащенный кислородом, и другие новинки недели, которые точно стоит попробовать.

Сыворотка Smoothing Serum, Kanebo

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

История японского бренда началась еще в 1887 году, но тогда он специализировался на переработке и производстве шелка и хлопка, а спустя 20 лет марка выпустила крем для ухода за кожей, который тут же полюбился потребителю. Сегодня в Японии Kanebо занимает второе место по производству парфюмерии и косметики после известного во всем мире бренда Shiseido.

Первый раз попробовала сыворотку для протирания кожи и поняла, что это то самое средство, которого так не хватало в моей повседневной бьюти-рутине. Сыворотка с легким отшелушивающим эффектом удаляет ороговевшие частицы кожи, не травмируя ее. Я протирала лицо ватным диском со средством легкими круговыми движениями после очищения. Кожа после сыворотки гладкая, сияющая, за неделю использования забываешь о шелушениях.

В составе экстракт корня иглицы, который стимулирует выработку катепсина D в эпидермисе и способствует естественному отшелушиванию омертвевших клеток с поверхности кожи. Мне также понравился фруктово-цветочный аромат средства — так пахнет чайный цветок Teatopia.

Цена: 4 530 руб.

Палетка для контурирования с кистью, Kiss Professional New York

Тренд на активный контуринг уже ушел далеко в прошлое, но мы все еще не можем обойтись без скульптурирования в ежедневном макияже. Поэтому важно найти универсальное средство, которое сделает скулы более выразительным, придаст лицу легкий оттенок загара без рыжего подтона, а еще и здоровый блеск впридачу.

Редактор BeautyHack Дарья Сизова протестировала новую палетку и вынесла свой вердикт: «Первый ощутимый плюс средства — его универсальность. Такую палетку можно положить в косметичку, взять с собой в путешествия или оставить на рабочем столе, чтобы она всегда была под рукой: хайлайтер и выделенные скулы могут спасти ваш макияж за считанные секунды. У средства пудровая текстура, он не „пылит“ при нанесении. Все средства хорошо пигментированы, но не бойтесь нанести слишком много — растушевывается практически „в ноль“. Что особенно ценно — все оттенки в палитре отлично сочетаются между собой. Миксую хайлайтер и бронзер, чтобы добиться естественного эффекта загорелой кожи, а скульптор имеет „правильный“ серый оттенок, который не делает вас похожей на престарелую матрешку.

Хайлайтер прекрасно выглядит соло на скулах, но мне нравится наносить его и под бровь — так взгляд становится более распахнутым, а мелкий шиммер без активных блесток позволяет использовать его и над верхней губой. В общем, рекомендую палетку и новичкам, и бьютиголикам со стажем!»

Цена: 1 490 руб.

Очищающий лосьон Skin Oxygen Anti-Pollution Oxygenating Lotion, Biotherm

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

«У меня чувствительная кожа, которой нужно очень деликатное очищение. Лосьон Biotherm идеален во всех отношениях: он не раздражает и смягчает, удаляя мицеллы и остатки макияжа, деликатно подготавливает кожу к нанесению крема. В составе много кислорода, которого так не хватает в повседневной жизни: после использования чувствую, что кожа начинает дышать, а цвет лица становится ровнее. А экстракт водорослей Хлорелла работает как натуральный антиоксидант. После регулярного использования лосьона я сократила количество слоёв хайлайтера на лице: у него появилось естественное сияние, которое не мог обеспечить даже лучший иллюминайзер».

Цена: около 1 800 руб.

Очищающая пенка Cleansing Foam Face, Nikonorova

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

«Воздушная пенка от Татьяны Никоноровой не только очищает лицо от косметики и загрязнений, но и нормализует работу сальных желез — при этом о чувстве стянутости после умывания можно не переживать. Кожа остается мягкой, будто вы уже нанесли легкий увлажняющий крем. Весь секрет в составе: эфиры оливкового масла делают процесс очищения очень деликатным, пантенол — лучший друг чувствительной кожи, а масло миндаля насыщает кожу витаминами А, E и F. Кстати, именно миндалем пенка и пахнет — аромат «пушистой» пены так и хочется вдыхать».

Цена: 680 руб.

Крем для ног с маслом авокадо Nourishing and Softening Foot Cream, Vegetable Beauty

Тестировала редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

«Итальянский органический бренд Vegetable Beauty появился в России в прошлом году, но многие средства уже успели стать настоящими бестселлерами. Новинка тоже имеет все шансы на успех — крем с маслом авокадо идеально подходит для тех, кто все время на ногах (читайте — для большинства из нас). Текстура очень питательная, но крем быстро впитывается, не заставляя вас ходить на цыпочках по квартире, чтобы не оставить следов. В составе — настоящий коктейль из драгоценных масел авокадо, жожоба, ши и кунжута. Крем подходит для сухой и огрубевшей кожи, а благодаря экстракту царского корня обладает еще и заживляющими свойствами, что не может не понравиться тем, кто не понаслышке знаком с трещинами на пятках».

Цена: 348 руб.

Комплексный омолаживающий крем Total Revitalizer Cream, Shiseido Men Не только женщины мечтают молодо выглядеть в любом возрасте. Для представителей сильного пола Shiseido разработал комплексный омолаживающий крем, который подтягивает кожу и поддерживает ее упругость. В составе — богатый комплекс ImuBuild, который даст коже мгновенный заряд энергии, стимулируя ее активизировать естественные процессы по борьбе со старением. В нем вы сможете найти и производную витамина E, которая успокаивает раздраженную кожу — отличный вариант после бритья.

Ассистент редакции Карина Ильясова предложила попробовать крем своему папе и рассказала о его впечатлениях: «Крем хорошо увлажняет раздраженную и сухую кожу, но не оставляет после себя жирной пленки, что так важно для мужчин. После использования кожа чувствует себя комфортно целый день. А в упаковке есть не только инструкция, но и схема тренировок для мышц лица — здорово работает в комплексе с кремом. Визуально морщин стало меньше, а коже медленно, но верно возвращается упругость».

Цена: 6 400 руб.

Спрей для придания яркого блеска Diamond Spray, Kemon

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«Весной мои волосы теряют естественный блеск, поэтому новинка итальянского бренда сразу меня заинтересовала. Яркая зеленая упаковка внушает оптимизм и напоминает о том, что весна уже близко (даже если за окном ее следов еще пока особо не видать)! У средства легкий, но стойкий фруктовый аромат, который остается на волосах дымкой, но не «спорит» с парфюмом. У спрея очень удобный дозатор: не нужно активно нажимать на него, чтобы распылить средство, но и нанести слишком много будет сложно. Важно то, что он не склеивает волосы и не портит укладку (а многие финишные средства делают это в два счета). После применения волосы приобретают естественный яркий блеск и сияние без утяжеления. У самого средства нет цвета: подойдет и брюнеткам, и блондинкам, и рыжим. Бонус — спрей дополнительно увлажняет и смягчает волосы».

Цена: 2 470 руб.

Крем для тела с экстрактами ромашки и каштана, Tsarina SPA Тестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина

«Весной всегда выбираю крем для тела, ориентируясь не только на степень увлажнения, но и на аромат. Мне он напомнил ромашковый чай из детства. Сразу скажу — если вы его не любили, проходите мимо. А если он вам дорог и мил — останетесь с этим кремом вместе навсегда. У него не очень плотная консистенция, но он хорошо впитывается, увлажняя кожу. Моя достаточно чувствительная, и крем не раздражал ее, а наоборот, успокаивал. За это отвечает состав, богатый маслами и коллагеном. Неоценимый плюс — лопаточка для крема в комплекте: не нужно залезать в крем руками, занося в его нежную текстуру бактерии».

Цена: 700 руб.

Очищающая пенка для ресниц, Nikonorova

У всех девушек, которые наращивают ресницы есть две проблемы: где сделать это качественно и как очищать ресницы после нее. С первой проблемой справились мы, а со второй нам помогла Татьяна Никонорова, которая выпустила специальную пенку для очищения таких ресниц. Ее протестировала специальный корреспондент BeautyHack Анастасия Лягушкина: «Первый очевидный плюс — компактная упаковка, поэтому средство удобно брать с собой. Внутри находится жидкость, которая превращается в пенку, когда выдавливаешь ее через аппликатор.

У средства экономичный расход — двух нажатий хватает, чтобы бережно и мягко удалить макияж с глаз. Пенка не раздражает слизистую, а ресницы не выпадают после использования. Больше не мучаюсь во время вечернего умывания — и макияж удален, и ресницы остались на месте!»

Цена: 680 руб.

Парфюм для волос Chronologiste, Kerastase

Многие влюбляются в ароматы шампуня и бальзама для волос, но он имеет свойство быстро исчезать. А духи иссушают кончики, делая их ломкими. Но для влюбчивых девушек Kerastase выпустил парфюм для волос с уходовыми компонентами, который не сушит волосы и оставляет приятный шлейф.

Ассистент редакции Карина Ильясова попробовала новинку и поделилась впечатлениями об аромате: «В основе — ноты чайной розы, легкой древесины и мускуса, а также экстракт ценной Мирры и смолы тропических деревьев. Помимо потрясающего запаха, визитной карточки всех средств бренда, парфюм питает волосы и придает им сияющий блеск. Отдельный плюс — стильная упаковка в черном золоте. Отличный подарок для любителей Kerastase или для самой себя!»

Цена: 4 190 руб.