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Личный опыт: тестируем процедуру для лица HydroFacial
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Личный опыт: тестируем процедуру для лица HydroFacial 

FashionTime 14 марта 2018
Фото: FashionTime
Процедура для кожи лица HydraFacial одна из самых популярных. Наш редактор решил отправиться в центр здоровья и красоты «Золотой Мандарин» и узнать, почему ее так любят косметологи и клиенты, и для кого такая процедура предназначена.
Сезон холодов и отопления не мог ни отразиться на состоянии моей кожи, поэтому у меня она выглядела обезвоженной и тусклой. При этом у меня еще проблемная кожа и ей также требуется дополнительные уходовые процедуры.
С врачом-дерматологом Натальей Алексеевной Фроловой мы определили, что процедура HydraFacial — одна из самых безопасных и комфортных для меня. Раннее о процедуре я не раз слышала невероятные отзывы от своих подруг, но неизвестное название всегда меня останавливало у дверей косметолога, и я выбирала обычную механическую чистку.
Расспросив Наталью Алексеевну, я узнала, что процедура хороша тем, что она одновременно обеспечивает глубокую чистку и увлажнение без каких-либо болезненных ощущений.
Сама процедура состояла из нескольких этапов. Сначала мое лицо очистили и произвели эксфолицию, а точнее удалили старые ороговелые клетки. Потом, как и в обычной чистке, наносят легкий пилинг, который раскрывает поры для дальнейшего очищения. После, врач берет одноразовые насадки (что, кстати, очень безопасно), с помощью которых удаляются загрязнения вакуумом. Ощущения непривычные, словно по твоему лицу проводят маленьким пылесосом, который всю грязь всасывает в себя. Это совсем не больно, иногда даже приятно.
Следующий этап — насыщение кожи пептидами и гиалуроновой кислотой. Такое состав помогает быстро и эффективно обогатить кожу и придать ей свежий вид.
Завершающий этап — мой самый любимый — светотерапия. Тебе дают защитные очки, и ты лежишь под воздействием красного света. Ощущения словно ты оказался летом на пляже и загораешь без зонтика. Мне даже не хотелось, чтобы данный этап заканчивался, видимо моему организму явно не хватает солнечных лучей.
После чего мне сделали легкий массаж лица и нанесли ухаживающее средство.
Сразу после процедуры я подошла к зеркалу в надежде увидеть красное лицо, но я не заметила никаких покраснений и неровностей. Мне не верилось, что после процедуры я смогла спокойно выйти на улицу без макияжа, не скрывая свое лицо от прохожих (как это обычно происходило после обычной чистки).
Я обратила внимание, что лицо стало свежим, появился здоровый блеск. Бонусом стала чистая кожа, на которую даже не хотелось наносить тональное средство. Я уверена, что теперь HydraFacial в списке моих любимых процедур.
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