Как скорректировать овал лица

Скульптурный массаж Технику контурирования вы освоили лучше, чем Ким Кардашьян , а щеки так и остались на месте? Не беда. Рассказываем о четырех процедурах, которые помогут обрести точеный овал и скулы мечты.

Пожалуй, самый простой способ вернуть лицу четкость линий — скульптурный массаж. Проходить его лучше курсом в 8–10 процедур, но эффект будет заметен уже после первого сеанса.

При скульптурном массаже косметолог прорабатывает глубокие мышцы лица. Таким образом можно подтянуть брыли, убрать второй подбородок. Массаж имеет дренажный эффект: уходит лишняя жидкость, спадают отеки, за счет чего лицо становится более рельефным (скулы будут как у Меган Фокс ) и худым. Тонус и упругость кожи повышаются. Бонус: мимические морщины становятся менее заметными.

Готовьтесь к тому, что процедура эта не из приятных, придется потерпеть. А после первого сеанса мышцы могут болеть, как тело после тренировки в спортзале. Но оно того стоит. Буккальный массаж

Буккальный массаж — тот же скульптурный, только в данном случае воздействие на мышцы происходит с другой стороны — через рот. Вкупе с классическим массажем эффект будет более заметным. Но и самостоятельно буккальный массаж принесет желанные плоды: овал значительно подтянется, уйдут отеки, и рельеф будет такой, что все обзавидуются. Дренажная мезотерапия

В некоторых клиниках предлагают дренажную мезотерапию — один из самых быстрых и эффективных способов избавить лицо от лишних объемов. Перед процедурой на кожу наносится обезболивающий крем, так как уколы могут быть болезненными. После этого проводятся инъекции препаратов, имеющих дренажный эффект, — в основном натурального происхождения. Процедура занимает 20–40 минут. При необходимости ее рекомендуют пройти курсом в 2–3 сеанса.

Первые несколько часов после дренажной мезотерапии в зеркало лучше не смотреть — лицо будет отекшим, в месте уколов возможно появление небольших синяков. Но зато уже на следующий день в зеркале вас будут ждать приятные перемены. Все лишнее уходит.

Скулы становятся точеными, а щеки, даже самые пухлые, незаметными. Благодаря таким инъекциям можно не только сбросить пару лишних сантиметров, но и, например, немного скорректировать нависшее веко и зрительно увеличить объем губ (для этого препарат вводят над верхней губой, из-за чего жировая прослойка там уменьшается, и губа слегка «выворачивается»).

После дренажной мезотерапии рекомендуется не заниматься спортом (хотя бы неделю), не ходить в сауну и не находиться под воздействием прямых солнечных лучей (хотя бы месяц). Удаление комков Биша

Если природа наделила вас пухлыми щечками, как у Миранды Керр , то, худей не худей, они останутся на месте — строение такое. Но если точеные скулы — ваша заветная мечта, выход есть. Правда, придется решиться хоть и на небольшую, но операцию — удаление комков Биша, то есть жировых тканей в щеках.

Тут стоит отметить, что результат будет действительно заметен лишь у тех, у кого жировые скопления гипертрофированы. Если лишний объем в щеках скорее вопрос вашего субъективного недовольства собой и на самом деле избытков жира в тканях лица нет, то и wow-эффекта не будет.

Операция по удалению комков Биша обычно проводится под местной анестезией, но при большом желании могут использовать и общий наркоз. Врач делает небольшой разрез на внутренней стороне щек и убирает лишний жир, после чего накладывает швы. Отечность после процедуры сохраняется 2–3 дня. В течение этого времени следует употреблять жидкую и кашеобразную пищу. Как и после любого серьезного вмешательства, несколько недель после операции нельзя заниматься спортом и посещать сауну.