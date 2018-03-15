Три плюса и три минуса перманентного макияжа

Плюс №1

Татуаж позволяет сэкономить колоссальное количество времени. На «раскраску» лица у некоторых уходит до часу времени. Хорошо, если ты никуда не спешишь. Но если надо с утра приготовить завтрак, собрать ребенка, отвезти его в садик, а потом еще и вовремя прибежать на работу, то чтобы «сделать лицо» необходимо вставать минут на 30—40 раньше.

Плюс №2

Вы всегда «при параде». Девушка с перманентным макияжем может оказаться в любой жизненной ситуации: дождь, ветер, морская волна, часы, проведенные в бассейне, но ее лицо всегда в порядке. Это великолепная «палочка выручалочка», если у вас активная ночная жизнь.

Плюс №3

Существует так называемая техника лифтинг-татуажа. Она визуально делает лицо моложе. Благодаря правильному распределению света и теней можно замаскировать морщинки и придать коже здоровое сияние.

Минус №1

Оценить конечный результат вы сможете только через месяц, когда пигмент осядет, а кожа восстановится. И в течение первой недели вам придется посидеть дома. В это время нельзя посещать сауну и бассейн, запрещено удалять появившиеся корочки.

Минус №2

Вы всегда будете выглядеть одинаково и днем, и ночью. Пока перманент не начнет выцветать, вы не сможете поменять цвет и форму бровей, губ и теней. Но со временем яркие стрелки, брови, губы теряют насыщенность пигмента, вам нужно будет идти на коррекцию.

Минус №3

Процедура нанесения татуажа болезненна, несмотря на использование анестезии. Краска вводится с помощью аппарата с иголочкой тонкого диаметра. Придется терпеть дискомфорт и неприятные ощущения.

Кроме того, если мастер не умелый, или он использует плохие материалы, то вы рискуете, например, получить кривую зеленую бровь.