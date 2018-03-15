WMJ BOX: топ-12 идеальных консилеров и корректоров 

Юлия Воробьева Консилер Instant Concealer, Clarins, 1500 руб. Юлия Воробьева Двусторонний стик Hyseac, Uriage, 649 руб. Юлия Воробьева Консилер Line Smooth Concealer, Clinique, 1499 руб. Юлия Воробьева Консилер Anti-Dark Circle, Catrice, 335 руб. Юлия Воробьева Корректор Chubby Stick, Ciel, 380 руб. Юлия Воробьева Консилер Mastertouch, Max Factor, 450 руб. Юлия Воробьева Консилер Nude Skin, Ninelle, 269 руб. Юлия Воробьева Стик-корректор Stylo-Expert, By Terry, 2690 руб. Юлия Воробьева Консилер Instant Anti-Age, Maybelline, 460 руб. Юлия Воробьева Основная задача консилера заключается в том, чтобы он выравнивал, освежал, маскировал и не сушил кожу. Есть некоторые отличия между консилером и корректором. Корректор подсушивает и подлечивает мелкие недостатки, консилер же питает кожу. Кроме того, корректор обычно наносят на чистое лицо до применения тонального крема, а консилер — после. Хотя некоторые марки стали выпускать средства 2 в 1 — консилер-корректор. Лучше всего иметь два оттенка консилера: персиковый или розоватый для зоны вокруг глаз и более оливковый, желтоватый оттенок, который поможет скрыть покраснения. По текстуре консилер, как правило, нежный и жидкий, а корректор, наоборот, более плотный и густой. Также корректоры могут быть желтыми, синими, зелеными, сиреневыми и даже красными. Нужный цвет определяется, исходя из того, какую проблему на коже лица нужно замаскировать. А консилеры бывают натуральных телесных оттенков. Корректор наносится на кожу точечным методом, а консилер — средство, которое можно наносить на локальные зоны. Для жидких текстур используй пушистую кисть, а для более концентрированных, плотных — плоскую. Многие девушки путают эти косметические средства, считая, что они выполняют одинаковую функцию. Но их предназначение все же разное. Если честно, лучше воспользоваться помощью консультанта при выборе консилера или корректора, чтобы не ошибиться с цветом или оттенком. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Кристина Ящанина Фото: Юлия Воробьева