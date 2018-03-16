Звезда «Великолепного века» показала, как выглядела в юности

Звезда самого рейтингового турецкого сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли выложила свое фото из 90-х.

Актриса смешанного немецко-турецкого происхождения прославилась после главной роли в сериале "Великолепный век", где сыграла Хюррем, любимую жену султана Сулеймана, известную в Европе как Роксолана.

Создатели сериала считали, что Хюррем, славянка по происхождению, попавшая в гарем в 15-16 лет, должна выглядеть как рыжеволосая голубоглазая красавица с пышными формами. Именно такой и предстала Мерьем перед телезрителями, быстро покорив их сердца, хотя на момент съемок ей было 27 лет.

Однако архивный снимок, опубликованный в личном инстаграме актрисы, показывает, что в свои 16 лет Мерьем выглядела совершенно по-другому. Темноволосая, худощавая, с челкой и перламутровой помадой — ничего общего с привычным сериальным образом.