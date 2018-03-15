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Как быстро очистить кожу
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Как быстро очистить кожу 

BeautyHack.ru 15 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Вечерняя бьюти-рутина — обязательное условие для всех, кто заботиться о своей коже. Но зачастую на нее не хватает ни сил, ни энергии. Рассказываем про новое средство, которое сократит время на умывание в два раза.
Этой весной американский бренд Benefit пополнил свою уходовую линейку b.right! новым средством Smooth it off!, которое работает по принципу «два в одном». Кремовый эксфолиант бережно удалит макияж, ороговевшие клетки кожи и очистит поры от загрязнений всего в несколько движений. Мягкая формула средства очень нежно очищает кожу, не травмируя ее, а масло жожоба в составе дополнительно увлажняют ее.
Оно подойдет для девушек с любым типом кожи, но использовать его каждый день все же не рекомендуют. Лучше заменить им нанесение мицелярной воды, геля для умывания и скраба несколько раз в неделю. Наносите легкими массажными движениями, избегая области вокруг глаз, на сухую или влажную кожу. После первых трех применений вы увидите результат: кожа станет гладкой и сияющей.
А если использовать средство утром, лицо будет выглядеть свежим и отдохнувшим (даже если за окном еще темно и серо).
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