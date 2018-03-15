«Просто копия!»: Хилькевич перепутали с Брежневой

Анна Хилькевич не боится менять имидж и представать в новых образах. Однако нынешний эксперимент с укладкой и макияжем подчеркнул удивительное сходство актрисы с певицей Верой Брежневой.

И на днях поклонники перепутали Анну с весьма похожей по типажу звездой российского шоу-бизнеса Верой Брежневой, найдя сходство девушек весьма любопытным и подозрительным.

Российская актриса кино и телевидения Анна Хилькевич положительно относится к фотосессиям и постоянно радует своих поклонников новыми и свежими кадрами. Плюс к этому девушка по праву считается одной из самых соблазнительных актрис благодаря своей внешности. К такому же типажу относится и Вера Брежнева — секс-символ российского шоу-бизнеса. И с ней-то поклонники и перепутали Хилькевич, увидев своего кумира с легкими изменениями привычного облика.

Обычно Анна отдает предпочтение кудрявым волосам или позволяет им ниспадать легкими волнистыми прядями. Однако когда Хилькевич сфотографировалась с другой прической, сделав свои светлые волосы прямыми, а также вместо неизменной улыбки расслабила свое лицо, подписчики готовы были поклясться, что она буквально перевоплотилась в свою коллегу в мире шоу-бизнеса.

Изумленные таким сходством девушек, почти все подписчики сочли своим долгом сообщить об этом актрисе, желая узнать, не одиноки ли они в своих наблюдениях.

«Сначала подумала, что это Брежнева»

«На Веру Брежневу так похожа»

«Честное слово, копия Брежнева!»

«Анна, последнее время на ваших фото, на мой взгляд, вы безумно похожи на Веру Брежневу!»

«Я тоже подметила, что на Брежневу очень похожа так. Они там все на одно лицо»

Любопытно, что буквально недавно Анна Хилькевич рассуждала о стандартах красоты, которым все девушки неустанно стараются следовать, корректируя себя по мере необходимости. Так, актриса честно призналась, что столица преобразила ее, сделав брови толще, а волосы светлее. Однако, как справедливо заметили некоторые поклонники, такая стандартизация делает всех звезд совершенно одинаковыми, и, как результат, знаменитых красавиц легко спутать между собой.