Запахи этой весны — какие они?

Ноты легкого ириса, манящего пиона или тяжелого мускуса? Рассказываем про новые ароматы, которые вам точно понравятся.

В этом сезоне модный дом Hermès пополнил коллекцию Hermessence тремя вариантами туалетной воды и двумя парфюмерными эссенциями. Новые ароматы отлично вписались в концепцию свободы творчества и стиля, которыми пронизаны остальные парфюмы линейки. Но в этот раз Кристин Нажель, главный парфюмер дома Hermès, обратилась к манящему Востоку с аккордами мирры, мускуса и кедра, а еще приехала лично презентовать их в Москве. Новые ароматы подойдут как женщинам, так и мужчинам: отличный повод разделить парфюм на двоих и заново влюбиться в аромат (а возможно и друг в друга).

Парфюмерная эссенция Musc Pallida

В составе — два парфюмерных масла, они усиливают аккорды кардамона и ириса, а мускус смягчает этот дуэт. Эссенцию можно использовать в сочетании с туалетной водой или соло — в таком случае шлейф будет более насыщенным.

Туалетная вода Cedre Sambac

Основная нота этого парфюма — кедр. Его притягательные аккорды раскрываются в необычном амплуа в сочетании с жасмином. Сладкая нота уравновешивает терпкость кедра, словно обволакивая дерево и делая его менее суровым и более чувственным.

Туалетная вода Agar Ebene

Наносишь этот аромат и чувствуешь, как будто раскрываешь тайное знание, недоступное для большинства. Он навевает мысли о прошлом — как будто открываешь сундук со старыми вещами. Но воспоминания явно приятные: ноты пихты и агарового дерева перемешаны с теплым бальзамическим аккордом, словно окутывают вас кашемировым пледом. Ведь воспоминания уже в прошлом, а лучшее — только впереди.