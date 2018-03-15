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Использование аппликаторов в макияже
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Использование аппликаторов в макияже 

МедикФорум 15 марта 2018
Фото: МедикФорум
Почему лучше аппликаторы купить для нанесения теней и как их использовать. Иногда, просматривая женскую косметичку, удивляешься изобилию разнообразных инструментов. Это не удивительно ведь каждый инструмент предназначен для определенных целей. Для нанесения каждого вида косметики требуется определенный тип инструмента, и каждый из них имеет особое значение. За кожей век женщины ухаживали всегда, именно по этой причине в каждой женской косметичке обязательно находится маленькая кисточка, которая получила название аппликатор, отмечают косметологи, давшие советы сайту МедикФорум. Какие аппликаторы купить и как их использовать. В настоящее время аппликаторы представляют собой узкий заостренной геометрической формы инструмент, наконечник которого изготовлен из латекса. Преимущественно данный инструмент используется для нанесения теней в большинстве случаев сыпучей структуры, благодаря их использованию косметическое средство ложится лучше на кожу века. Помимо этого можно аппликатор прикупить и для нанесения плотных слоев, которые в последствии растушевываются кистью. Преимущественно при использовании данный инструмент необходимо смачивать небольшим количеством воды. Пользуясь подобным способом, цветовой оттенок теней становится интенсивнее и ярче, при этом больше сохраняется результат. Великолепные результаты дает подобный способ при нанесении минеральных теней, и ложатся они достаточно ровно на веко. Преимущественно данный способ применяется, когда собираются в общество или на вечеринку, а в повседневной жизни в основном применяется сухой способ нанесения теней при помощи аппликатора. Если вы решили аппликаторы купить, то обращайте внимание в первую очередь на то, что они должны быть мелкопористыми и упругими, а их поверхность бархатистой и нежной. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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