Анна Семенович и 50 фильтров фотошопа

1 Как только не называют Анну Семенович поклонники: «богиня», «королева», «принцесса», «мастерица»… и добавляют — «фотошопа». Почти на каждом снимке можно заметить следы вмешательства фоторедактора. На этой фотографии, например, платье Анны слилось с частью ее руки в районе локтя, а линии на диване сильно искривились. Зато какими стройными вышли ноги! Чудеса да и только!

2 На этом снимке все кажется идеальным: кожа, волосы, наряд, даже блеск в глазах…Но подписчицы все равно оказались возмущены. Просто потому, что в 38 лет даже у самой ухоженной на свете женщины не может быть настолько гладкая фарфоровая кожа с полным отсутствием пор. Очевидно, что в своем Instagram Анна захотела показаться еще лучше, чем есть на самом деле, но снова перестаралась и легким движением руки стерла грань между подбородком и шеей.

3 Все, кто видел певицу вживую, знают, что в жизни она несколько полнее, чем в соцсетях. Но сама Анна продолжает лукавить и в своем Instagram выкладывает вот такие кадры с осиной талией, нарисованной, сами понимаете где.

4 Еще один кадр с отдыха. И еще одна иллюстрация к поговорке «поспешишь — людей насмешишь». В этот раз Семенович, кажется, поторопилась выложить новую фоточку и насмешила интернет-пользователей, попытавшись сделать изящным изгиб руки и уменьшить лицо. А заодно и талию. И ноги. Хоть что-то здесь осталось нетронутым?

5 Все та же история с непропорционально худыми руками. А еще некоторые посчитали, что увлекшись редактированием снимка, Анна не заметила, как искривился поручень в бассейне. Впрочем, истинные фанаты нашли своей любимице миллион оправданий, так что, легче с ними согласиться, чем продолжать замечать очевидное.