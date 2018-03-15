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«Да не гнию я»: звезда «Дома-2» оправдалась за ужасные пятна на коже
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«Да не гнию я»: звезда «Дома-2» оправдалась за ужасные пятна на коже 

Дни.ру 15 марта 2018
Фото: Дни.ру
Участницу знаменитого реалити-шоу Сашу Шеву достали придирки поклонников. А фанаты, в свою очередь, не понимают, что происходит с внешностью теледивы.
Зрители телепроекта всерьез опасаются за здоровье звезды. Лицо девушки покрылось странными пятнами и воспалениями. Обожатели стали подозревать страшное: дерматологические недуги, гормональные нарушения и проблемы метаболизма. Брюнетка устала от постоянного обсуждения ее лица и решила развеять все слухи. Барышня заявила, что не больна:
"Я не знаю почему все решили, что у меня гниет кожа. Я просто не пользуюсь солнцезащитными кремами, вот и все! Мы выезжали на пляж, палящее солнце сделало свое дело — у меня сгорел лоб. Позже пошло воспаление, и начала слазить кожа", — поделилась Саша с Dom2Life.ru.
Такой ответ убедил поклонников, ведь действительно на Сейшелах (именно там сейчас проходить часть съемок телепроекта) очень жарко, без малого 30 градусов и неутомимо палящее солнце. Помимо Саши от дневного светила пострадал Саша Гобозов — он получил ожоги второй степени тяжести. А Рома Капаклы тратит целое состояние на восстанавливающий крем для поврежденных покровов.
Шева пришла на проект 26 августа 2017 года, но уже успела отличиться. Девушка постоянно в центре скандала, а потому быстро завоевала популярность у поклонников шоу. Барышня отбила парня у коллеги по цеху Лилии Четрару. В отношениях, с возлюбленным не обходится без конфликтов, но молодая особа уверена, что это настоящая любовь.
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