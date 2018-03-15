Как нам вредят стереотипы о красоте

Ты правильно питаешься? А то ты как-то потолстела. Я просто волнуюсь о твоем здоровье.

Когда мы смотрим на себя в зеркало, то зачастую видим что-то родное, свое родное тело, к которому мы привыкли, которое растет и изменяется вместе с нами. Но иногда мы можем осматривать себя с критической точки зрения. Где-то нужно убрать жир или подкачать мышцы, избавиться прыщи или разгладить кожу. Почему нам хочется что-то поменять в себе?

Ответ на этот вопрос достаточно прост. Нам кажется, что мы не соответствуем той красоте, которую привыкли видеть, красоте, которая постоянно транслируется в СМИ, фильмах и на обложках журналов. Как правило, мы видим мужчин с подтянутыми телами, горой мышц и идеальной кожей или женщин с длинными ногами, без единого волоска на теле и с тонной автозагара. Такие стереотипы о красоте неизменно рождают в нас чувство дискомфорта и неуверенности в своем внешнем виде.

Люди, внешность которых не представлена в равной степени в медиа, сталкиваются с постоянной дискриминацией и унижениями. Именно отсюда рождается неприязнь к толстым или, наоборот, худым людям, к людям с проблемной кожей, с густыми или редкими волосами. Стереотипы о человеческой внешности постоянно транслируются в обществе и оказывают значительное влияние на формирование отношения к другим людям.

Миллионы людей постоянно калечатся, насилуют свой организм только ради того, чтобы приблизится к мнимым идеалам красоты. И это неудивительно, ведь общество, в котором мы живем, буквально пронизано сексистскими и гендерными представлениями о том, какими должны быть люди, живущие в этом обществе.

Мы часто сталкиваемся с мнимой заботой других людей о нас. Нам постоянно говорят о том, каким должно быть наше тело. «Хватит есть столько колбасы, у тебя уже все лицо в прыщах!» — так наши близкие могут о нас заботиться. Но когда мы слышим такое, необходимо помнить несколько важных вещей. Во-первых, о состоянии здоровья нельзя судить по внешности человека. Эти прыщи, якобы от колбасы, могут появиться на теле человека по абсолютно разным причинам, начиная от пубертатного периода, заканчивая приемом стероидов для набора веса. Во-вторых, внешний вид человека — это его личное дело, ведь кто знает, может быть ему нравятся эти прыщи или они не доставляют беспокойства и он понимает, что они скоро пройдут, просто потому, что его организм так реагирует на определенные изменения окружающей среды. И в-третьих, состояние наших тел, их форма и размеры никак не касаются третьих лиц. Другие люди не могут знать о нашей наследственности, индивидуальных характеристиках организма, состоянии отдельных органов или гематологической картины каких-то болезней.

Бодипозитив — течение в основе которого лежит одна предельно простая мысль: все тела прекрасны. Толстый — это не оскорбление, худой — не комплимент. Люди такие, какие они есть и никого другого это не касается. Постоянно навязывать другому человеку свои советы, подгоняя его под собственные идеалы красоты — просто хамство и неуважение к личности. Мы редко задумываемся о том, как воспринимают наши слова другие люди. Назвав человека толстым, мы можем вызвать в нем желание как можно быстрее похудеть, сбросить килограммы, которые вполне его устраивали, но не нравились нам. Изнурительные диеты могут спровоцировать негативную реакцию организма, которая повлечет за собой ряд серьезных заболеваний.

Тела людей принадлежат только им и они могут делать с ними все, что захотят, а мнение остальных по этому вопросу абсолютно не важно. Все тела прекрасны, в независимости от того, что говорят другие, в независимости от того, как выглядят тела других людей.