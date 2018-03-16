Подтяжка лица — всё что нужно знать!

Подтяжка лица — это популярная косметологическая процедура, имеющая множество вариаций проведения. Её выполнение возвращает лицу молодость, устраняя морщины и возвращая коже былой подтянутый вид. Время бежит, и с каждой секундой кожа не становится моложе. Она теряет упругость, и вот уже не такая увлажнённая, шероховатость и сухость становятся все более заметными. Наступает снижение эластичности, и вот они — первые мимические морщины на лбу и в области глаз. Можно замедлить этот процесс при регулярном рациональном уходе за кожей лица. Но физиологическое старение, фотостарение, мимика, гормональные сдвиги и климатические воздействия возьмут верх над проводимыми усилиями. Скорректировать возрастные кожные изменения может фейслифтинг в современных косметологических клиниках.

Что такое подтяжка лица, и какие методы проведения существуют?

Фейслифтинг — совокупность операционных и безоперационных способов устранения морщин на лице. Целью является возвращение пациенту идеальных контуров лица. Благодаря разносторонним вариациям подтяжка лица может проводиться с 25 летнего возраста, когда становятся заметны первые признаки пониженного тургора кожи. Выделяют аппаратные, инъекционные и хирургические методы фейслифтинга.

Аппаратная подтяжка лица

Широко распространенный метод, получивший свое призвание благодаря малотравматичному действию. Имеет минимум нежелательных побочных эффектов, подходит практически всем. Более краткосрочный эффект по сравнению с другими методиками.

Лазерный лифтинг. Суть метода заключается в образовании микротравм в верхних и глубоких слоях кожи, при этом стимулируется повышенный синтез гиалуроновой кислоты и коллагена. Приблизительная цена на процедуру составляет 50 тысяч рублей.

Фотолифтинг. Подтяжка происходит под воздействием светотепловых импульсов. Дополнительно помогает бороться с пигментацией и угревой сыпью. Как и предыдущий метод подтяжки является безболезненным, с минимум побочных явлений и системных влияний. Стоимость проведения зависит от количества вспышек.

Ультразвуковой лифтинг. Этот метод коррекции является самым эффективным среди аппаратных, так как ультразвук проникает глубоко в ткани. Получаемый эффект схож с результатом операционной подтяжки. Выравниваются не только мимические морщины, но и более глубокие, с длительным эффектом. Цена за одну процедуру варьируется от 10 до 100 тысяч рублей, зависит от состояния дермы пациента, выбора аппарата, региона. Количество сеансов определяет косметолог. Отзывы о данном виде лифтинга положительные.

Фото до и после ультразвуковой подтяжки

Радиоволновая подтяжка происходит за счёт теплового прогревания кожи. Под действием радиоволн в коже запускаются процессы повышения упругости и эластичности тканей. Высокоэффективна в молодом возрасте, глубокие морщины с помощью этого метода выровнять не удастся. Проводится также курсами, цена составляет менее 12000 рублей за сеанс, количество курсов 6-12.

Миолифтинг. Популярная процедура за счёт разностороннего оздоравливающего эффекта. Его преимущество перед другими методами заключается в тонизирующем действии на капиллярную сеть. Эффект заметен после первого сеанса, проводится курсами. Стоимость одной процедуры менее 2000 рублей.

Инъекционные методики

Подтяжка путём подкожного введения лекарственных средств, повышающих упругость кожи. Некоторые разновидности представлены ниже:

Мезотерапия. В проблемные участки вводятся гиалуроновая кислота, антиоксиданты и витамины. В ходе процедуры прекрасно разглаживаются поверхностные и глубокие морщины. Цена относительно не высокая — до 5 тысяч за одну процедуру.

Плазмолифтинг. Венозная кровь пациента центрифугируется, вследствие чего отделяется плазма, которая вводится подкожно. Обмен веществ в слоях кожи поднимается на более высокий уровень, запускается активная выработка факторов, ответственных за тургор кожи. Отзывы о данной процедуре не всегда положительные — некоторые пациенты жалуются на медленно проходящие гематомы. Цена за один раз менее 10 тысяч рублей, курсовое лечение.

Контурная пластика. Чаще всего пользуется спросом пластика губ и скул, цена около 10 тысяч за процедуру.

Лифтинг нитями

Это перемещение и разглаживание пораженных морщинами участков лица за счёт специальных нитей, которые вводятся подкожно. Травматичность ниже, чем при хирургической подтяжке, противопоказаний меньше, период восстановления короче. Достойная альтернатива операционным вмешательствам. Вид процедуры зависит от типа используемых нитей:

Нити, которые не рассасываются. Они могут быть изготовлены из золота, тефлона или платины, нити Аптос.

Нити, которые рассасываются долгое время — Тиссулифт.

Хорошо рассасываются — мезонити.

Сочетание нескольких видов.

Первоначально для лифтинга применяли золотые нити и платиновые. У этого метода существует ряд недостатков, но при этом менее популярным среди женщин он не становится. Минусом, например, является тяжесть повторной операционной подтяжки и невозможность проведения подтяжки аппаратными способами. Нити из металла высокой пробы выступают в качестве основы для каркаса из коллагеновых нитей. Нити Аптос состоят из молочной кислоты, капролактона или полипропилена. Благодаря такому составу, при их введении подкожно активируется выработка коллагена. Действие сохраняется несколько лет. Процедура омоложения мезонитями позволяет за один сеанс получить отличный результат. Мезонить состоит из полидиоксанона, это хорошо рассасываемый материал. Сверху нить покрыта молочной кислотой. Внедрённая на разную глубину мезонить подтягивает и разглаживает морщины. Под влиянием окружающих тканей нить рассасывается, но при этом вокруг нее образуется соединительнотканный тяж, который в дальнейшем обеспечивает ровный контур лица. Результат зависит от квалификации врача, материала, но в основном все пациенты, устанавливающие подкожно мезонити, довольны результатом.

Фото до и после проведения подтяжки лица мезонитями

Итоговая стоимость зависит от состояния кожи, количества используемого материала и области внедрения. К примеру, подтяжка в области щек может обойтись в 50-100 тысяч рублей, подтянуть веки будет стоить до 5 тысяч рублей, в области лба 5-15 тысяч рублей. Процедура повторяется раз в 2-3 года.

Хирургическая подтяжка лица

К сожалению, выше перечисленные методы консервативной подтяжки имеют место быть на начальных этапах, и рано или поздно они уже не дают должного эффекта. В таком случае следует обратиться к пластической хирургии, исправляющей даже самые глубокие складки и морщины. Во время операции иссекается лишняя кожа и жировая клетчатка, контур подтягивается и разглаживается. При этом кожа не реагирует с различными облучающими источниками, не контактирует с химическими веществами — за счет этих факторов снижена вероятность аллергической реакции. Процедура рекомендована лицам любого пола, любого возраста. Показания к проведению операции:

сильный птоз век;

глубокие складки и морщины;

второй подбородок;

растяжение и опущение мышц лица.

Противопоказания:

сахарный диабет, особенно декомпенсированный;

обострение хронических болезней;

болезни крови, связанные со снижением свертываемости;

беременность;

инфекционные заболевания;

тяжелые болезни органов.

Перед выполнением подтяжки лица необходимо пройти обследование, включающее лабораторные анализы и осмотр специалистов. Недостатками данного метода являются: вероятность инфицирования и некроза тканей, длительная подготовка и реабилитация, большое количество противопоказаний, цена, вероятность попасть к малоопытному хирургу, наркоз. Преимущества операции одно — колоссальный эффект омоложения. Разберём наиболее популярные варианты:

Круговая подтяжка лица

Перед началом пациенту дают наркоз, местный или общий. Хирург производит малозаметные разрезы за ушами, иссекает лишнюю кожу и жировую клетчатку и на совмещённые края накладывает швы. Надрезы могут быть на внутреннем крае челюсти, если операция по поводу наличия второго подбородка. Время проведения вмешательства составляет несколько часов. Снятие швов производится постепенно или единовременно, к двум неделям после операции нитей уже не остается. Возможно добавление аппаратных технологий в целях скорейшей реабилитации. Стоимость операции в районе 250 тысяч. После всех проведенных мероприятий врач дает рекомендации, как сохранить состояние кожи и состоятельность швов:

Некоторое время рекомендовано ношение утягивающей маски на лице, препятствующей отекам и поддерживающей адекватный лимфодренаж.

Спать нужно только на спине.

Не находиться длительное время на открытом солнце.

Кожа лица требует после операции особенный уход, об этом также подробно рассказывает врач.

Некоторое время на лице сохраняются гематомы и отечность, но если состояние ухудшается — срочно обратитесь за помощью.

Фото до и после проведения круговой подтяжки

Круговая подтяжка может проводиться с элементами SMAS-лифтинга — когда кроме кожи и клетчатки иссекаются и подтягиваются апоневрозы и мышцы.

Фронтлифтинг

Это вид хирургической подтяжки, затрагивающий возрастные изменения в области бровей и лба. Может проводиться открытым или лапароскопическим методом.

S-лифтинг с элементами SMAS-подтяжки

В ходе данного вида операции хирург делает минимальные надрезы позади ушного козелка, мягкие ткани (кожа, клетчатка, апоневроз и мышцы) незначительно иссекаются, и накладываются швы. S-лифтинг является самым безопасным методом среди хирургических подтяжек овала лица.

О перспективах развития

Практически все перечисленные способы проведения подтяжки имеют свои недостатки. Соответственно, перспективой развития этого направления является устранение недочетов и проведение идеальной для пациента процедуры омоложения. Уже сейчас можно заметить, как иглы становятся все меньше и меньше, снижается травматизм процедур, уменьшается период подготовки и реабилитации, нити совершенствуются. На данный момент, среди всех представленных на рынке разновидностей фейслифтинга лидирует подтяжка мезонитями за счет следующих факторов:

Эта процедура намного безопаснее хирургического вмешательства;

Срок реабилитации минимальный;

При этом все ткани остаются сохранными, в отличие от операций и аппаратных методов;

Эффект от подтяжки мезонитями более заметен, чем от аппаратного лифтинга.

Где делать фейслифтинг?

Во всём мире процедуры подтяжек лица широко распространены и пользуются большим спросом. Если заняться поиском клиник, проводящих качественный фейслифтинг, непременно можно встретить приглашения в центры косметологии Германии и Израиля. Причем методы проведения схожи с нашими российскими. К тому же, многие врачи из России обучались и практиковались в странах зарубежья. Поэтому при выборе клиники следует в первую очередь обращать внимание на репутацию доктора и клиники в целом.