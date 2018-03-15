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«Как 15-летняя школьница»: Валентина Рубцова без макияжа выглядит подростком
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«Как 15-летняя школьница»: Валентина Рубцова без макияжа выглядит подростком 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Актриса Валентина Рубцова снова выложила в Сеть фотографию без макияжа. И если в прошлый раз подписчики упрекнули ее в том, что она выглядит очень старо, то на сей раз звезду сравнили с подростком. Фанаты заявили, что Валентина выглядит не старше 15-летней школьницы.
Снимок актриса сделала, когда купалась с дельфинами. На ее коже нет ни капли макияжа, волосы затянуты в тугой хвост, и на лице сияет огромная улыбка. Девушка выглядит так молодо, что некоторые фолловеры не признали ее с первого взгляда. К слову, осенью Рубцовой исполнится 41 год. У актрисы подрастает дочь. «Когда без косметики, словно 15 лет» «Да, как 15-летняя школьница» «Такая девочка без макияжа, подросток» «Выглядит на 15-20, а сколько ей лет?» «Девочка, где твои родители?!» — написали фанаты.
Кое-кто из подписчиков порекомендовал Валентине все же наносить хотя бы немного декоративной косметики на лицо. Ведь это странно, когда у взрослой дамы невозможно определить возраст. Звезду попросили перестать молодиться, ведь в последнее время она удивляет не только внешностью, но и странными поступками. Например, на днях артистка взгромоздилась на детский снегокат и прокатилась на нем по двору. Видео процесса актриса опубликовала в Инстаграме.
Кроме того, Валентина Рубцова много времени тратит на тренировки, чтобы поддерживать физическую форму. Она прекрасно держит стойку на руках и даже может сесть на шпагат. Артистке неоднократно писали, что она очень сильно похудела.
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