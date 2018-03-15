Секреты красоты Лолиты Османовой

Блогер и основательница Lola Beauty Club Лолита Османова рассказала FashionTime.ru о ежедневных бьюти-ритуалах и что всегда можно найти у нее в косметичке.

Лолита Османова О ежедневном ритуале ухода за собой

Каждое утро я умываю лицо с помощью Medical Oilacleanse от ZO Skin Health by Zeign Obagi, после я наношу только сыворотку SkinCeuticals Hydrating B5, чтобы не перегружать кожу перед нанесение макияжа. Вечером, я снимаю макияж с помощью этого же средства, но обязательно добавляю очищающие салфетки Cebatrol Oil Control Pads (для контроля за секрецией себума), так же от ZO. Если кожа требует увлажнения, то наношу наш российский крем Клирвин, который можно купить в любой аптеке.

Что в косметичке

Румяна naked от Urban Decay всегда со мной. Они способны придать лицу отдохнувший вид. Помимо этого настоящим спасением для меня является консилер марки Сle De Peau. Кисточки Teddy Bear Hair Brush от Too Faced. Ворс синтетический и не вызывает аллергии, легче вымывается грязь. Для меня эти кисти незаменимы!

Beauty-ритуалы в самолете

В самолёт, всегда беру антибактериальные салфетки, крем для рук, бальзам для губ и маску для сна.

О Lola Beauty Club

Мой блог развивается крайне стремительно, поэтому выйти за пределы социальной сети было логичным решением. Lola Beauty Club — место, где можно найти единомышленников, приятно провести время и узнать массу полезной информации. У современной девушки каждый день возникают вопросы о питании, спорте, уходе за собой, а ответ хочется получить не от дилетанта, а от действительно грамотного специалиста.

В качестве экспертов мы зовем только проверенных временем специалистов. Так, на первой встрече нашим гостем была врач эстетической хирургии Prive7 Аида Гаджиева, а на втором — врач-диетолог Ксения Селезнева. Отличительной чертой в череде другим мероприятий я считаю органичное соединение эстетики бранча и public talka. Самое приятное, что после мероприятия многие участники обмениваются контактами и даже договариваются о совместных проектах.

Beauty-совет для читательниц FashionTime.ru Совет, который подойдёт любой девушке — в первую очередь всегда следить за волосами и ногтями. Вы можете быть не накрашенными и уставшими, но если у вас ухоженные волосы и ногти, то вы всегда будете выглядеть достойно!