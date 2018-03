Выбор бьютиголика: 8 любимых средств блогера Лолиты Османовой

Аромат с нотами красного апельсина, белого персика и личи, двойной хайлайтер и другие находки блогера и основательницы Lola Beauty Club Лолиты Османовой , которые помогают ей всегда отлично выглядеть.

Кушон Cushion My Armani To Go, Giorgio Armani

Кушоны не обошли меня стороной. По сути, это средство, которое объединяет в себе свойства тонального крема, пудры и BB-крема. Мне нравится кушон от Armani, так как он помогает получить стойкий матовый эффект в сочетании с естественным сиянием. У средства хороший состав — гиалуроновая кислота, экстракт личи и жидкий жемчуг.

Цена: 4 740 руб.

Подушка Anti-Age Beauty Sleep

Моя последняя находка. Очевидно, что сон крайне важен, а то, на чем мы спим, — важно вдвойне. Я перепробовала массу вариантов, но свой выбор остановила именно на этой подушке. У нее специальная анатомическая форма, она уменьшает деформацию кожи при сне на боку, тем самым предотвращает образование морщин сна и некоторых мимических, а также борется с утренней отечностью и следами подушки на лице. Меня еще подкупило то, что она разработана с участием косметологов и ортопедов. А самое важное — на такой подушке реально удобно спать.

Цена по запросу

Пудра Meteorites Happy Glow Pearls 4, Guerlain

Легендарная пудра Guerlain. Невероятное число блогеров и звезд признавались ей в любви, и я — не исключение. Сияние, которое появляется благодаря этой пудре, завораживает. Аромат фиалки восхищает!

Цена по запросу

Парфюмерная вода Playng With the Devil, Kilian

Можно не помнить, во что девушка была одета, но забыть, как она пахнет, невозможно. Для меня запах имеет сакральное значение. В моей коллекции огромное количество духов, но особое место я выделяю для ароматов Kilian. Название ароматов говорят о том, какое у вас настроение. Моя любовь — Playng with the Devil. Нотки красного апельсина, белого персика и личи уносят меня мыслями в далекие страны.

Цена: 22 500 руб.

Пудра и бальзам для губ Poudre à Lèvres, Chanel

Совсем недавно я купила новый бьюти дуэт: прозрачный бальзам увлажняет губы, а пудра в слегка кремовой текстуре придает легкий оттенок. Я в восторге! В составе бальзама — производное масла лугового пенника, которое поддерживает увлажнение на протяжении целых восьми часов.

Цена: 2 760 руб.

Губная помада Mattetrance Lipstick, Pat McGrath

Пэт Макграт, пожалуй, самый авторитетный визажист в мире. Ее средствах действительно отличаются качеством во всех смыслах. Классная упаковка, матовая текстура, эффект бархатных губ — восторг!

Цена по запросу

Маска OMG! 3 in 1 Kit Peel Off mask, Double Dare

Если срочно нужно подготовиться к важному мероприятию, эта маска — настоящее спасение. В состав входят гидрогелевые патчи с 24-каратным золотом под глаза, которые помогают освежить взгляд, а маска-пленка, в свою очередь, выравнивает тон кожи и заметно убирает отечность. Завершает весь ритуал финишный крем c гиалуроновой кислотой и маслами — у него еще очень приятный запах.

Цена: 690 руб.

Хайлайтер Skin illumination Powder Duo, Tom Ford

Этот двойной хайлайтер — настоящий клад для девушек: два оттенка, светлый и темный, позволяют сделать легкую коррекцию, которая выглядит естественно. Держатся отлично — как на тональной основе, так на пудре.

Цена: 4 674 руб.