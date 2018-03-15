Самые эффективные ночные маски для лица

Когда времени на ежедневный спа-ритуал (хотя бы в домашних условиях) катастрофически нет, на помощь приходят ночные маски. Вы спите, а они работают — идеальная расстановка сил.

Ночная увлажняющая маска Kiehl's Идеальный вариант для сухой кожи. Шелушения убирает на раз. Утром после умывания даже самой жесткой водой — никакого ощущения стянутости. Расходуется экономно. Запах не очень приятный, и при нанесении средство может немного щипать — не пугайтесь, от этой маски никаких раздражений, только вау-эффект.

Ночная увлажняющая маска Kiehl's (1 440 руб.)

Ночная маска для устранения признаков усталости Énergie De Vie, Lancome

Énergie De Vie — относительно новая линейка Lancome, рассчитанная на миллениалов. То есть на тех, кто живет в городе (со всеми его токсинами и грязным воздухом), много работает, мало спит и, будучи постоянно в высоком напряжении, хочет всего и сразу, в том числе и от косметики. Ночная маска в данном случае идеальный вариант: ночь с ней — и наутро кожа в тонусе, будто мечта спать хотя бы по восемь часов осуществилась. В составе средства много антиоксидантов.

Ночная маска для устранения признаков усталости Énergie De Vie, Lancome (4 576 руб.)

Ночная восстанавливающая маска Le Lift, Chanel

В Chanel это средство называют «шелковой пижамой для вашей кожи». Не зря: в составе бьюти-продукта в том числе протеины шелка. Маска рассчитана на возрастную кожу. Наутро после применения средства морщинки будут менее заметны, а цвет лица определенно улучшится.

Ночная восстанавливающая маска Le Lift, Chanel (7 949 руб.)

Интенсивно увлажняющая ночная маска для лица Moisture Surge Overnight Mask, Clinique

Марка Clinique была одной из первых на Западе, кто посмотрел на Южную Корею и добавил в свой арсенал средств ночную маску. И она у них получилась что надо — вот уже несколько лет бестселлер. Увлажняет прекрасно: утром кожа напитанная, свежая, без шелушений. Использовать следует два-три раза в неделю, накладывая маску на свой основной уход.

Интенсивно увлажняющая ночная маска для лица Moisture Surge Overnight Mask, Clinique (3 100 руб.)

Ночная маска для лица Night Detox, Natura Siberica

Детоксикация, регенерация, восстановление баланса — три главные задачи этой маски, с которыми она справляется на ура. В составе экстракты сибирского женьшеня, зеленого чая, эластин. Утром из зеркала посмотрит ухоженный и отдохнувший человек, а это всегда приятно.

Ночная маска для лица Night Detox, Natura Siberica (366 руб.)

Ночная маска для лица Skin Caviar Luxe Sleep Mask, La Prairie

Главный компонент этой маски La Prairie (как и всех других средств швейцарского бренда) — экстракт икры. Эта дорогая составляющая творит с кожей чудеса: насыщает питательными веществами, повышает упругость, разглаживает, смягчает. В общем, работает по всем фронтам. Стоит дорого. Но если есть возможность, не жалейте средств. Результат себя окупит.

Ночная маска для лица Skin Caviar Luxe Sleep Mask, La Prairie (23 200 руб.)

Ночная маска для лица Honey Sleeping Pack, Holika Holika

Медовая маска корейского бренда Holika Holika отлично увлажняет и питает. Утром кожа такая, что хочется ее трогать и трогать. Единственный минус — липкая текстура. Так что наносите хотя бы за полчаса до сна, чтобы средство немного впиталось и вы не прилипали к подушке.

Ночная маска для лица Honey Sleeping Pack, Holika Holika (950 руб.)

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