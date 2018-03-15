Контурная пластика для аллергика: как я наконец-то сделала филлеры

Колумнист BeautyHack Марина Сютаева вколола филлеры в области скул для распрямления носогубных складок, в нижнюю часть лица, чтобы скорректировать морщины вокруг уголков губ, и по контуру верхней и нижней губы. Тестирование проходило в клинике эстетической медицины Aging Control. Мы сделали фото до, во время и спустя две недели после процедуры, а Марина поделилась своими впечатлениями и рекомендациями, которые получила от врача.

Если для кого-то поход к косметологу на инъекции — привычная процедура и ничего особенного, то для меня целое событие. Во-первых, я паникер и боюсь уколов. Во-вторых, даже если мне удастся настроиться, уговорить себя фразами типа «зато красиво будет и морщины разгладятся» и записаться в клинику — в организме сразу все идет не так. И к дате визита я имею дерматит с красными пятнами по всему лицу, или простуду с температурой, или дурацкий герпес в пол-губы. Визит, конечно, отменяется.

Мало того, я аллергик. Причем аллергия у меня не на что-нибудь, а на лидокаин, который входит в большинство препаратов-филлеров. Понимаете, да?

Между тем филлеры мне нужны были уже лет семь назад. Именно тогда я заметила у себя первую морщинку, которая начиналась над уголком левой губы, изящно огибала его и заканчивалась у подбородка.

Время шло, морщин прибавлялось, и к началу 2018-го меня беспокоили носогубные складки, а еще сеточка мелких морщинок по контуру верхней губы — они называются кисетными, и туда ну очень некрасиво забивается красная помада. Мне как перфекционистке, у которой все должно быть безупречно (даже помада), это не нравилось.

Так что без филлеров было не обойтись, и я стала искать заведение, где работают на препаратах без лидокаина в составе. Такие обнаружились в клинике Aging Control, куда я и пришла к врачу-косметологу Анне Павловой . На консультации доктор задавала мне стандартные вопросы о том, как я ухаживаю за кожей, какие проблемы меня беспокоят, что именно я хотела бы сделать. Затем дала мне зеркало и подробно рассказала-показала, что, каким образом и в какие зоны лица будет колоть.

Марина Сютаева до процедуры

Оказалось, чтобы скорректировать мои носогубные складки, нужно не просто их заполнить препаратом на основе гиалуроновой кислоты. С учетом строения моего лица, следовало с помощью филлера слегка «приподнять» скулу — и тогда складка расправлялась сама.

Итак, мне полагались инъекции:

в область скул для распрямления носогубных складок;

собственно в область складки;

в нижнюю часть лица, чтобы скорректировать морщины вокруг уголков губ (морщины марионетки);

плюс по контуру нижней и верхней губы — против мелких морщинок и для четких очертаний.

Врач выбрала для меня препарат Belotero: в концентрации intense для области скул, в концентрации basic для носогубных складок, морщин на подбородке и контура губ. Лидокаина в его составе нет, поэтому я приготовилась терпеть боль. И началось.

В области скул было совершенно не больно, можно сказать, я вообще мало что ощутила. Препарат вводился тонкой иглой, ну и вообще чувствительность там не самая сильная, это я еще по опыту с мезотерапией помню. Зато результат меня поразил: после первого же укола половина лица буквально «подпрыгнула» вверх — кожа больше не провисала, вызванное птозом грустное выражение лица тоже исчезло. Чудо какое-то.

С подбородком все было далеко не так приятно: в эту область препарат вводили с помощью канюли — длинной толстой иглы. На фото мне даже смотреть на нее страшно. И да, мне было очень больно. Странно, как на мои крики не сбежался весь персонал клиники и не разбежались пациенты. Зато в области носогубной складки процесс проходил более-менее спокойно. Главное, правильно дышать: вдох — прокол, выдох — введение препарата. Терпимо.

Самой чувствительной зоной, конечно, оказались губы, кожу вокруг них пришлось даже кремом-анестетиком обработать (хорошо, что на него у меня реакции нет). Но все равно было больно. Признаться, колоть филлер в губы я боялась и не собиралась: а вдруг они превратятся в «пельмешки», как у секси-красавиц из инстаграма? И вообще, объем моих собственных губ меня более чем устраивает. Врач пообещала, что ничего лишнего не прибавится — а вот контур станет ярким и четким. Разницу я увидела, когда препарат ввели в область верхней губы. Нижняя, на контрасте с ней, выглядела бледнее, а ее очертания и правда были размытыми. Я решилась — и не могу сказать, что пожалела. Наоборот.

Вся процедура, включая время консультации, заняла около полутора часов. Из клиники я вышла свежей и сияющей: кожа гладкая, лицо подтянутое, и даже румянец имелся (еще бы, столько эмоций). И ни единого следа от проколов не было видно.

По дороге к метро я забежала в аптеку — купить гель «Лиотон». Доктор посоветовала наносить его 4-6 раз в день, если будут гематомы и отек. Также среди рекомендаций значились:

в течение суток обрабатывать лицо антисептиком (я протирала ватным диском с хлоргексидином);

двое суток после процедуры не прикасаться к обработанной поверхности кожи, не делать макияж и массаж;

в течение двух дней не принимать алкоголь;

две недели не посещать баню, сауну и бассейн.

Но это еще не конец истории. Помните, я говорила выше, что перед каждой процедурой у меня что-нибудь да вскочит на лице? Этот раз не стал исключением. На инъекции филлеров я записалась на понедельник, потому что в выходные у меня планировался «выход в свет», и я рассчитала, что за 5 дней любые следы уколов исчезнут. Но нет. Ровно перед походом в клинику у меня начался дерматит, и визит пришлось перенести на среду.

Да, я написала миллион статей о том, что перед торжественными событиями никаких серьезных процедур делать нельзя. Да, я в курсе, что после инъекций могут быть гематомы и отек. Да, я полчаса пытала врача на тему негативных последствий — и она честно описала мне все, что может произойти.

Я отлично сознавала риски — но заодно понимала, что следующий визит за филлерами может состояться еще лет через семь. Так что решила делать, раз уж я в кабинете, — и будь что будет. Вдруг повезет и следов вмешательства не останется или они исчезнут быстрее обычного.

Разумеется, все снова пошло не так. Нет, не сразу. К примеру, в день процедуры никто из моей семьи вообще не заметил, что я что-то там с лицом делала. Зато на следующее утро! Отек появился, но был почти незаметным и прошел к обеду. А вот слева на подбородке, на самом видном месте, красовался черный синяк — слабые сосуды меня подвели.

Я честно мазалась «Лиотоном», добавила к нему 10-минутные аппликации из аптечной мази «Бадяга» — но синяк исчезал не так быстро, как мне бы хотелось. И в «день икс» пришлось нанести тонну корректора и тональника, чтобы выглядеть прилично.

Марина Сютаева спустя две недели после процедуры

Хотя на самом деле меня это совершенно не расстраивает. Потому что благодаря филлерам страшно раздражавшие меня носогубные складки практически не видны. Овал лица — подтянутый и юный. А красную помаду я ношу, не боясь, что она забьется в морщинки (их больше нет) и испортит мой перфекционистский макияж. И даже внезапно пропала моя фобия делать селфи и фото — теперь я себе нравлюсь в кадре.